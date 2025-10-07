El Ciclo de Música de Cámara del Teatro Argentino de La Plata continúa con una propuesta imperdible para los amantes de la música clásica. Los sábados 11 y 18 de octubre, a las 19 hs, el violoncellista José Araujo brindará dos conciertos en la Sala Astor Piazzolla del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (Av. 51 entre 9 y 10), en los que interpretará la integral de las Suites para violoncello solo de Johann Sebastian Bach.

El primer concierto incluirá las Suites N° 1 en Sol mayor, N° 2 en re menor y N° 3 en Do mayor; el segundo, las Suites N° 4 en Mi bemol mayor, N° 5 en do menor y N° 6 en Re mayor. Las entradas son gratuitas con reserva online, y estarán disponibles para ser adquiridas a partir del jueves 9 para la primera función y del jueves 16 para la segunda, desde las 12 hs, a través del sitio web y las redes sociales del Teatro Argentino. Las personas mayores de 65 años podrán además reservar de forma presencial presentando DNI en la boletería los mismos días, de 12 a 18 hs.

Escritas entre 1717 y 1723, las seis Suites para violoncello solo de Bach son una de las obras más emblemáticas del repertorio clásico. Cada una está compuesta por seis movimientos: un Preludio seguido de cinco danzas: Allemande, Courante, Sarabande, una danza galante (Minueto, Bourrée o Gavota, según la suite) y Gigue.

Durante más de un siglo se consideró que estas partituras tenían una finalidad didáctica, hasta que el violoncellista Pablo Casals comenzó a interpretarlas en público a principios del siglo XX, revelando su hondura expresiva. Desde entonces, se convirtieron en un verdadero monumento musical, admirado tanto por su exigencia técnica como por su profundidad emocional, con matices que van desde la alegría luminosa hasta la melancolía más introspectiva.

Un intérprete de destacada trayectoria

Reconocido por su virtuosismo y su sensibilidad, José Araujo es uno de los violoncellistas argentinos más destacados de su generación. Se graduó en el Conservatorio de París con Jean-Marie Gamard y realizó una estancia en la Universidad de Indiana (EE.UU.) invitado por Janos Starker. Participó en clases magistrales con Peter Wispelwey, Miklos Pereny, Cristine Walevska y Asier Polo, entre otros.

Ha actuado como solista junto a las principales orquestas del país y del exterior. Actualmente es Solista Principal de Violoncello de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, y previamente ocupó ese cargo en las orquestas Juan de Dios Filiberto y Sinfónica Nacional.

En 2019 recibió el Premio Konex Revelación y forma parte del Trío Ginastera, distinguido como Mejor Grupo de Cámara por la Asociación de Críticos Musicales. Su versatilidad también lo llevó a colaborar en el tango y el folclore con Dino Saluzzi, Atilio Stampone y Chango Spasiuk.