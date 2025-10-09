Mi madre tenía una forma particular de mirar el mundo.

No con los ojos, sino con el cuerpo entero. Era como si escuchara lo que los demás apenas intuíamos: el crujido secreto de las cosas, la melodía oculta detrás de los gestos, las tensiones invisibles entre las personas. Cuando se sentaba al piano, algo se ordenaba. No afuera -el mundo seguía su curso injusto y caótico-, sino adentro de ella. Y por un rato, también en mí.

Se llamaba Sarah, y desde chica había entendido que la música era su manera de hablar, de pensar, de resistir.

Cantaba en ladino canciones que cantaba su madre Regina, que a su vez las había heredado de la abuela, una mujer que hablaba poco y cocinaba mucho, y que decía que las mujeres fuertes lloran de noche, pero cantan de día.

Pero en la Buenos Aires de mediados de siglo XX a una joven judía sefaradí no se le pedía música, sino docilidad.

Una casa, un esposo, hijos. Todo eso llegó, claro. Incluido el amor. Se enamoró de mi padre, un ashkénaze silencioso y metódico, hijo de inmigrantes polacos que habían sabido huir del hambre y del odio con la ropa puesta y una copia ajada del Talmud.

Mi padre fue un hombre recto. Pragmático. Nunca usó una palabra de más, pero cuando decía “te amo”, era para siempre.

De esa unión, a veces armónica y otras disonante, nacimos mi hermana y yo.

La infancia fue una alternancia de luces y sombras.

En las mañanas de domingo, mi madre cantaba mientras cocinaba y el sonido del piano se mezclaba con el olor a pan trenzado. En esas horas, la casa respiraba. Pero otras veces, todo se apagaba.

La tristeza de mi madre caía como una tormenta eléctrica. No había aviso. De un momento a otro, ya no cantaba, ya no cocinaba, ya no hablaba. Sólo dormía, o lloraba, o se encerraba.

Entonces, la música se volvía amenaza.

Mi hermana y yo éramos enviados a casas de tíos. Mi padre pasaba su tiempo en su fábrica textil. Al volver, se encerraba en su cuarto a leer. Yo lo observaba: pasaba de Bellow a Sholem Aleijem sin levantar la vista. Como si buscará en los libros una salida que en la vida real ya no existía.

Mi madre intentó luchar.

Pasó por psiquiatras, internaciones, electroshocks. Era la Argentina de los setenta: cuando el espíritu femenino dolía, se trataba con electricidad. Cuando gritaba, se callaba con fármacos.

Ella, que sabía nadar crawl en aguas abiertas, quedó atrapada en su propia mente como en una piscina sin escaleras.

El Club Náutico Hacoaj de la colectividad judía de Buenos Aires fue uno de nuestros últimos refugios.

Ahí aprendí a nadar con mi madre. Al principio, en la pequeña piscina para niños. Luego, en el río, con la mirada atenta de los guarda vidas pacientes.

Remábamos por las islas del Tigre.

Los días buenos eran espléndidos.

Los malos… no se nombraban.

Con el tiempo, entendí que el país estaba enfermo también.

Los vecinos desaparecían. Los amigos bajaban la voz. Las palabras se medían como si fueran peligrosas.

Mi adolescencia se llenó de silencios, de mudanzas internas. La dictadura estaba afuera, pero también adentro: en los tabúes, en el miedo, en la imposibilidad de decir lo que dolía.

Fue en esos años que encontré un rumbo.

Primero, la Escuela de Psicología Social de Pichon Rivière. Escuchar, observar, comprender los sistemas que nos habitan.

Después fue la ciudad de Rosario. Y la Facultad de Medicina.

Le dije a mi padre:

-Quiero estudiar.

Me miró, cerró el libro, y dijo:

-Estudiá. Yo te acompaño.

Fue la única vez que lloró delante mío.

Mi hermana eligió otra vía.

Más concreta, más silenciosa. Se casó joven, se fue, buscó la estabilidad que nunca tuvimos.

Yo la entendí.

No todos quieren quedarse en la casa donde estalló la música.

Años después, cuando recibí mi diploma, mi padre me abrazó y dijo algo que no olvidé:

-Tu madre estaría orgullosa.

Y en ese momento, lo supe.

Mi elección no fue sólo mía. Fue también de ella, la nadadora atrapada, la pianista silenciada, la mujer que no pudo curarse pero me enseñó a curar.

A ella no la atrapaban las tareas del hogar, ni el brillo del anillo de casada, ni la promesa repetida de los hijos como culminación de una vida. Lo suyo era otra cosa. El piano. La música. El agua. El movimiento libre.

Annecy, France 2025