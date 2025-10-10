Mira a cámara y con ese gesto ya nos sitúa en el presente. No hay una voluntad arqueológica ni documental en la serie Mussolini. El hijo del siglo que puede verse en la plataforma Mubi, más allá que por momentos recurre, de manera frenética, acelerada, a imágenes de archivo. La música electrónica compuesta por Tom Rowland desplaza las temporalizades en una suerte de yuxtaposición que estimula las asociaciones con distintas épocas y los escenarios de Cinecittá (los estudios creados durante el reinado del fascismo que después propiciaron los años de la dolce vita) le dan una forma teatral y dinámica, un código donde la posibilidad de la ficción, como un dispositivo propicio para el análisis y la mirada crítica, se ofrece más como un laboratorio social que como una biografía histórica.

La actuación de Luca Marinelli es imprescindible para alcanzar el código estético buscado. El actor no pierde nunca su facultad de histrión y piensa el carisma de Mussolini en relación con el engaño, por momentos recuerda al personaje de El Astrólogo en la novela Los siete locos de Roberto Arlt (que en gran medida se inspira en las destrezas del líder fascista). Pero no se trata de los esquematismos de la manipulación ni de la remanida idea de la mentira de los políticos. Lo que sucede en esta serie es mucho más complejo. La capacidad oratoria de Mussolini y su manera de transformarse, de entender lo que el otro espera y de saber cómo llegar a la sensibilidad de un pueblo humillado como era la sociedad italiana de posguerra, se manifiesta desde una inteligencia política para guiar la maquinaria de un estado y un pueblo hacia un objetivo donde él será el único beneficiario. El fascismo italiano fue un movimiento que nunca disimuló la violencia, que logró llegar al poder por el terror en la conformación de un ejército paralelo integrado por los Camisas Negras donde esos hombres que fueron alistados para combatir en la Primera Guerra Mundial, que volvieron destruidos psicológicamente, mutilados, empobrecidos al extremo, no recibieron ningún reconocimiento y fueron los parias de una Italia en ruinas. A esos hombres les habló Mussolini y utilizó su frustración y su bronca para aplastar toda posibilidad de reacción de sus enemigos políticos.

La serie muestra al rey, a los opositores en el congreso como muñecos, caricaturas en un modo de señalar su comportamiento como seres impotentes ante el Mal, incapaces de articular una estrategia porque Mussolini es aquí un personaje shakesperiano que no tiene ningún límite moral en su propósito de llegar al poder.

Pero estos elementos que podrían plantear una conducta prototípica se vuelven muchos más interesantes porque la serie dirigida por Joe Wright le da a esa complicidad que el actor establece con la cámara (donde nos habla a nosotros como espectadores y nos convierte en interlocutores y confidentes de sus planes) un valor estructural. Mussolini está siempre en una instancia de representación, es el protagonista en el pasado pero el narrador en el presente de la escena. Claramente la serie con guión de Stefano Bises en adaptación libre de la novela de Antonio Scurati busca brindar los recursos para pensar el neofascismo de la actualidad. De hecho comienza con un monólogo donde Luca Marinelli es la voz en off de una secuencia de imágenes de archivo que muestran los años de gloria del líder fascista hasta el momento en que es fusilado por el Comité de Liberación Nacional y su cadáver es apedreado y colgado en la plaza de Milán en 1945: “¿Para qué todo esto si ahora estamos en el mismo lugar?”, nos pregunta.

Las imágenes que apelan a la estética del cine de propaganda ruso, el modo de trabajar los espacios desde la síntesis, incluso con iluminaciones teatrales, los pasajes abruptos donde puede no quedar del todo claro cómo Mussolini logra sus objetivos, no se centran en la explicación ni en una mirada didáctica sino en enfatizar ciertas arbitrariedades. Esto nos permite entrar en el vértigo de esa impotencia social que hizo posible un gobierno sustentado en la fuerza, el dominio, la imposición para destrozar la política. Lo que hace Mussolini es usar su conocimiento de la política para exterminar cualquier posibilidad de contraofensiva desde la política misma. Lo que muestra la configuración del fascismo es que esta ideología de la violencia será finalmente la que se vuelva en su contra.

Pero el fascismo es una política de machos. La dominación masculina es aplastante, Rachelle la esposa del Duce (a cargo de Benedetta Cimatti, el único personaje además del protagonista que habla a cámara), confiesa que la primera relación sexual que tuvieron fue a la fuerza. Ella es un ser que permanece en el inquilinato con sus hijos mientras su marido es el Primer Ministro de Italia, que acepta ser prácticamente una sirvienta y sabe que su marido tiene como amante a Margherita (Barbara Chichiarelli), una mujer millonaria y culta que por su condición social tiene una libertad de acción casi inédita, la única mujer a la que Mussolini escucha ya que su acertada mirada política le sirve de ayuda para lograr sus propósitos y su dinero le permite financiar su carrera política.

Hay una escena donde Rachelle apunta con un arma a su marido. Es un momento que no tiene consecuencias y puede tratarse de la imaginación de esa mujer que conserva una capacidad crítica frente a su situación. En realidad lo que vemos es un guiño hacia nuestra época, una lectura de género que se filtra como un comentario pero que, seguramente, estuvo lejos de la realidad biográfica de la esposa del Duce.

La serie se centra en la figura del líder más que en las condiciones sociales, si bien el contexto tiene un lugar determinante es mostrado en las imágenes de una Italia pobre y vencida. Lo que importa aquí es el magnetismo y la brutalidad. Mussolini no oculta su objetivo de tener poder absoluto, su descalificación de la democracia como sistema. ni el modo en que comanda a los Camisas Negras, el artilugio no pasa por las promesas incumplidas sino por la necesidad de ese pueblo por identificarse con un líder fuerte, magnánimo, expresivo, apabullante. Por este motivo la actuación de Marinelli es mimética pero también distanciada y es aquí donde surge la herencia brechtiana. Marinelli entiende el funcionamiento del personaje, lo encarna pero también nos muestra el procedimiento, nos señala como funciona esa maquinaria desde la personalidad de un hombre.

Mussolini. El hijo del siglo. Serie de ocho capítulos que se estrenan todos los miércoles en la plataforma Mubi.