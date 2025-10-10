"Deudas, préstamos y pluriempleo" son algunas de las situaciones reveladas por un informe socioeconómico que indica que el 76% de las mujeres y personas LGBTIQ+ "está peor económicamente con respecto a 2024", en Gran Rosario y Santa Fe. Se trata de datos que surgen de una encuesta realizada por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi), sobre el impacto de la crisis económica en mujeres y disidencias sexo-genéricas. El relevamiento fue realizado a través de una investigación participativa que recoge información y testimonios de la realidad actual en esas regiones de la provincia.

La presentación de este segundo reporte (el primero se presentó el año pasado) fue realizado Sofía Botto, directora del ISEPCi; y por la candidata a diputada nacional por el Frente Amplio por la Soberanía (FAS) y directora ejecutiva de la organización Mumalá, Gabriela Sosa. El ISEPCi tuvo a su cargo el relevamiento que se hizo en la capital provincial y su área metropolitana, en Rosario y el Gran Rosario.

Los resultados de las encuestras dan cuenta de "dificultades laborales, endeudamiento y notorios malestares de salud mental que aquejan a esa población como consecuencia de 'la feminización de la pobreza' acentuada durante el actual gobierno mileista", sostiene el reporte.

Botto señaló que el relevamiento obtuvo un total de 378 respuestas, de las cuales el 95% está compuesta por mujeres y el 5% restante por personas trans y no binaries. Las edades de las personas encuestadas van de 25 a 44 años.

Al dar cuenta de algunos de los resultados, el informe indica que el 62% tiene personas a cargo (personas mayores o personas con discapacidad); mientras que el 53% son jefas de familia. "Es decir que sus ingresos solventan la gestión del hogar". Además, agrega que "el 70% realiza una actividad económica, "lo que no supone un empleo estable"; y el 55% manifiesta no tener trabajo, aunque realiza actividades informales (emprendimientos o trueque).

Los datos también indican que el 45% realizó nuevas actividades en el último año (trabajos de cuidado, venta de productos o de bienes que tenían en sus hogares); mientras que el 27% de las personas encuestadas "está pluriempleada, con dos, tres o más trabajos, lo cual no garantiza la cobertura de los gastos mínimos".

En tanto, el 68% -según el informe- debió contraer préstamos o efectuar pagos con tarjetas de crédito para cubrir gastos diarios. "Aquí se observa el endeudamiento con créditos otorgados por billeteras virtuales o prestamistas barriales. A lo que se añade el no pago de impuestos y servicios o el pedido de 'fiados'”.

Por otra parte, el 85% manifiesta haber modificado sus hábitos de compras. El “ajuste” se realiza en indumentaria y alimentos. "La mayoría de los gastos se remiten a la compra de alimentos, lo que se asocia al endeudamiento".

Otro de los datos indica que "el 85% no puede ahorrar". Sumado a ello, "docentes, jubiladas, estudiantes y personas que cuentan con algún tipo de ayuda social forman parte de la población que acude a comedores sociales".

Con todo, el informe da cuenta que "el 76% manifestó encontrarse 'peor' en relación con el año pasado. "El grueso de las personas encuestadas expresó sentir preocupación, angustia, cansancio, estrés, agotamiento, soledad y desesperanza o y falta de expectativas hacia el futuro".

Para Sosa, el informe permite “tener un mano a mano con la realidad y elaborar interpretaciones que, a su vez, tengan como correlato el diseño de políticas públicas”. Al mismo tiempo, la candidata alertó sobre la carencia de “estadísticas y políticas públicas, las cuales eran limitadas –hasta la llegada de Javier Milei al gobierno– y ahora se han desmantelado de forma completa”.

Ante ello, agregó: "Planteamos que las feministas tenemos que ocupar lugares en la Cámara de Diputados de la Nación. Allí queremos asentar la necesidad de suspender el pago de la deuda externa hasta saber qué corresponde pagar porque la verdadera deuda es interna y es con las mujeres. Nosotras somos las que más pagamos y más nos endeudamos”, enfatizó quien secunda la lista encabezada por Carlos del Frade.

Lecturas y propuestas

En función de una lectura cualitativa de tales datos, Sosa consideró necesario, además de investigar y suspender el pago de la deuda externa argentina, sancionar a quienes la contrajeron de manera fraudulenta para priorizar saldar las deudas internas; proyectos como eliminar el IVA de los productos de la Canasta Básica Alimentaria, de los de higiene y medicamentos. También adujo que urge “una reforma tributaria progresiva y feminista”, así como un sistema nacional de cuidados. “Esto último nos permitiría que, en cada barrio, podamos contar con un espacio de cuidado para niños, niñas, personas mayores y personas con discapacidad”, esgrimió en consonancia con el fomento de la “autonomía económica”. “Estas son las propuestas que queremos llevar al Congreso”, definió.

A su turno, Botto, directora del Isepci, hizo hincapié en “la profundización y extensión de la precariedad”. “A casi dos años del inicio del gobierno de Milei se confirma la feminización de la pobreza. Es una situación que se ve agravada por la carga desproporcionada de tareas respecto a los varones. Las políticas económicas en los niveles nacional, provincial y local han llevado al límite la supervivencia. El informe que presentamos es una interpelación a los gobiernos, sobre todo ante la imposibilidad de avizorar un futuro más justo y teniendo en cuenta los serios problemas de salud mental”, planteó.