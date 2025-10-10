Frente a un presente donde la “cultura del malestar” parece haber convertido el sufrimiento en una costumbre, y la desconfianza y el sálvese quien pueda se vuelven norma, El Otro Festival vuelve a levantar una bandera poco frecuente: la de la ternura como resistencia. “Elegimos la ternura como un concepto político”, dice Paola Cocconi, integrante del equipo organizador. La sexta edición del festival, que se desarrollará desde hoy hasta el 18 de octubre en distintas salas de Rosario, reivindica ese gesto: hacer del arte una práctica sensible, transformadora y colectiva.

Cada edición de El Otro Festival -organizado por la Asociación Civil Casa del Paraná- se articula en torno a una idea que atraviesa toda la programación. Este año, la ternura funciona como brújula y contrapunto frente a la ferocidad de los tiempos. Cocconi recuerda la conceptualización del psicoanalista Fernando Ulloa, quien pensaba la ternura como una “propuesta contracultural frente a la crueldad”. En esa línea, el festival propone hacer estallar lo humano en clave de cuidado, vínculo y presencia compartida.

“La empatía nos invita a ponernos en el lugar del otro; la ternura, en cambio, nos propone vincularnos desde otro lugar, pese a las diferencias”, explica Cocconi. “No se trata de un gesto ingenuo sino de una posición ética, un modo de estar con los demás y de resistir la idea de que lo cruel es el único lenguaje posible”.

Durante nueve días, El Otro Festival desplegará una programación diversa en espacios como el Centro Cultural Parque de España, el Teatro El Rayo, la Orilla Infinita, el CEC, la Usina Social, la EMAU, el Instituto Isabel Taboga y el Mercado del Patio. Habrá obras, talleres, presentaciones de libros, residencias, intervenciones artísticas y conversatorios sobre arte y salud mental. Todas las actividades son gratuitas, y las entradas se podrán retirar el mismo día de cada función a partir de las 15 en las boleterías de las salas.

La apertura será hoy, en el Teatro El Rayo con Litófagas de Aldo El-Jatib Amato, del grupo Burdo Absurdo. El sábado 11, en el CEC, se realizará un conversatorio por el Día de la Salud Mental con la artista brasileña Juliana Saúde Barreto. En los días siguientes, se presentarán Presidente Schreber de Hugo Cardozo, Las cuerdas de Ana Schimelman, Yo Somos del grupo Radamés y Nacidas con fórceps de Las Ramponi, entre otras. También se podrá ver Sé que me voy, de la compañía Títeres Tongo, en la Usina Social, en una jornada dedicada a dispositivos de salud mental.

El martes 14, el Parque de España será sede de una charla abierta sobre el concepto de ternura en la obra de Fernando Ulloa, con las psicoanalistas Silvia Grande y Juliana Lacour, acompañadas por estudiantes de Musicoterapia de la UAI. Ese mismo espíritu interdisciplinario atraviesa los talleres, como “Travesías del juego al goce” o “Tu historia cuenta”, que proponen experiencias de creación colectiva desde el cuerpo y la emoción.

Salud mental y comunidad

Desde su primera edición, El Otro Festival promueve el cruce entre arte y salud mental, no solo como tema sino como práctica de encuentro. “Pensar la salud mental implica hablar de vínculos, de comunidad, de cómo nos relacionamos con los otros y con nosotres mismes”, reflexiona Cocconi. “No hay salud posible en soledad. Por eso el teatro, ese arte del cuerpo a cuerpo, tiene tanto que aportar: porque no hay escena sin público, y no hay público sin presencia”.

Uno de los momentos centrales será Festivalmente, la feria que se realizará el sábado 18 en el Mercado del Patio en defensa de la Ley Nacional de Salud Mental. Habrá intervenciones artísticas, producción escénica del Instituto Isabel Taboga, la obra brasileña Sapos e afogados, y la conducción de Gauchos Reversibles. El evento, organizado junto a la Municipalidad, la Universidad Nacional de Rosario y el Ministerio de Salud provincial, busca celebrar y reafirmar el valor de la ley 26.657 frente a los retrocesos en materia de derechos.

“Defendemos la Ley Nacional de Salud Mental como el resultado de muchas luchas y de un trabajo colectivo de años”, subraya Cocconi. “En tiempos donde todo parece poder borrarse, necesitamos seguir insistiendo en la ternura, en el cuidado y en las prácticas que nos sostienen”.

El Otro Festival, como su nombre, invita a pensar que siempre hay otra forma de mirar, de vincularse, de habitar el mundo. En esa insistencia, la ternura aparece no como consuelo, sino como desacato.

Más información y programación completa: @elotrofestivalrosario