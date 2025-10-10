Newell’s recibe esta tarde a Tigre con la urgencia de dejar atrás la bochornosa actuación ante Boca. El equipo de Victoria se anuncia con la presencia de Ignacio Russo, hijo de Miguel. “Voy a jugar, él hubiese querido eso”, reconoció el ex delantero de Central. Cristian Fabbiani acude hoy a los regresos de Martín Luciano, Facundo Guch, Gonzalo Maroni y Gaspar Iñíguez para buscar la necesaria reacción luego de la caída por 5 a 0 ante el xeneize. El partido se confirmó por decisión de Ignacio Russo, dado que la dirigencia rojinegra se puso a disposición para suspender el compromiso por el fallecimiento de su papá Miguel. “Si no juego, se levanta y me cada a patadas”, explicó Ignacio.
Newell’s: Barlasina; Montero, Lollo, Cuesta, Luciano; Guch, Banega, Iñíguez, Maroni, Herrera; González. DT: Cristian Fabbiani.
Tigre: Zenobbio; Soto, Laso, Barrionuevo, Sosa; Elías, Saralegui, López, Cabrebra; Romero, Russo. DT: Diego Dabove
Arbitro: Pablo Echavarría
Cancha: Coloso del Parque
Hora: 18.30
TV: ESPN Premium