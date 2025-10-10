Gabby de Cicco tiene un gran recorrido en la literatura. Nacide en 1965 y residente de la misma ciudad donde sus ojos vieron la luz por primera vez, se siente representante por el lema “lo personal es político”. Tanto así que en este libro, como en su producción en general, se cuelan varios elementos que se funden y confunden entre ellos en toda su obra: lo queer, lxs amigxs y la tradición poética lesbiana. Además, es traductore y fue la primera persona en recibir un título no binarie de la Universidad Nacional de Rosario. En este, su octavo libro de poesía, nos dice:

Siento nostalgia de no ser un insecto

de vida breve, como la mariposa o la libélula

que nace y muere en un único amanecer irrepetible

Le autore parece ser deudore del concepto de temporalidad queer de Jack Halberstam (académico estadounidesde trans) quien dice que las vidas de las personas queer muchas veces termina sin esperarlo y, como por pulsión de vida, nacen de nuevo con ese bagaje del estadio anterior. En los poemas de le poete rosarine deambula una temporalidad otra, incontrolable, inesperada, que va por los márgenes del ritmo (del poema y de la normalidad) y no llega a marcar nuestro tiempo vital de manera recta. Los poemas reunidos en este libro nos quieren decir que lo “normal” es imposible, la poesía de Gabby se transforma en las tablas donde se borda su pasado deseando construir nuevos presentes, escritos con un alfabeto con el que no cualquiera escribe porque no espera convención. Como cuando dice:

La certeza viaja

Para no transformarse en idea fija

Frente a esta “anormalidad” parecen ser siempre los otros los que no pueden decir:

Hay veces que tu lengua

parece cortada por astillas de vidrio

al intentar decir

lo que se fuga del binarismo

Gabby nos presenta un alfabeto que no sirve solamente para que elle hable, nos invita a todes a pronunciarlo. Como denuncia, como reclamo, como sublevación, porque los lenguajes que aprendimos no nos dicen, ocultan. Tuvieron que crearse nuevas palabras y nuevos versos para decir quiénes somos. Pero no nos confundamos, Gabby no viene a dar explicaciones: viene a poner en manifiesto el hartazgo de ser la culpa y lo silenciable, lo que se dice en voz baja y no debe molestar, lo que puede ser intervenido sin consentimiento.

Las palabras de de Cicco dan visibilidad a las entidades negadas. Nuestra sociedad es heredera del pensamiento parmenídeo de que solo se nombra lo que existe: si no nos dicen no existimos. Por eso necesitamos otras lenguas dulces y afiladas, porque el monopolio de la palabra es expulsivo cuando quiere poner en evidencia lo que incomoda. Por eso es que necesitamos otros lenguajes, no porque lo que se dice sea nuevo, sino porque no se inventó cómo decirlo, o se tuvo miedo, o se estuvo sole. Y Gabby sabe que esa forma de decir es una herramienta vieja: la poesía.

Gabby viene a traernos Un alfabeto insurrecto como un des-orden punk de lo instaurado. En la segunda parte del libro (“El arte queer del fracaso”, jugando con la obra del mencionado Jack Halberstam) dice:

Volver al tema, dice Maillard

No para perdonar

sino para que cada sílaba

sea una navaja exacta.

En continuidad con su (siempre) compromiso político-poético, como anillo al dedo para el contexto que nos enmarca, Un alfabeto insurrecto es una invitación a un levantamiento y los levantamientos no funcionan en el solipsismo. Así, en este libro Gabby se sabe parte de una tradición poética que atraviesa territorios y tiempos, que elle construye y le constituyen, desde la poeta lesbiana estadounidense Adrienne Rich hasta poetas locales y contemporánexs como Macky Corbalán, Andi Nachón o Juan Fernando García, como cuando en un verso dice:

El recuerdo de las palabras de las poetas

El alfabeto de Cicco debe ser necesariamente creado con el fin de torcer la linealidad, lo vaticinable y lo seguro. Eso es la poesía con su interesante etimología griega, poiesis, que es hacer como hace un artesano: algo tangible, la creación de algo que no existía, del no-ser al ser.

Abro la boca

como pez fuera

del agua

solo para decir

la verdad que’l tiempo

enterró más profundo que una verga

o

Lo llamábamos asfixia

antes de encontrar la palabra exacta

¿Cómo decir lo que nadie esperaba? ¿Cómo relatar lo que no debería ocurrir? ¿Y cómo transformarlo? Es en su poesía donde le autore se desnuda sabiéndose vulnerable, vulnerable en el amor. Sí, en la poesía de Gabby hay amor, hay potencia y hay alquimia. Incluso ante el dolor de lo injusto, que es eso que llamamos feminismo y el feminismo no es algo que se practique en soledad. Por eso la poesía. Y por eso este libro presentándose, como quien no cree en las casualidades, el día que exigimos justicia por el triple femicidio.

Con poemas crudos Gabby nos pasea y nos deja perdides entre viajes y ciudades y mesas de quirófano. Nos hace sentir, con elle, la violencia sobre el cuerpo. No sobre cualquier cuerpo, sino sobre aquellos que no dejaron ser los normales porque lo normal se nos prohibió, y que jamás lo van a ser, porque la violencia de obligar a la normalidad lo que menos logró, jamás, es normalidad. Esta es la materia prima que le poeta toma para hacer su obra.

Hay una apuesta cada vez más sólida a quebrar el círculo dañino del silencio en cada libro que Gabby de Cicco nos presenta. Si la poesía, o el arte, no deberían expresar solo belleza, también debería movernos los cimientos más hondos de lo dado y abrir nuestra imaginación a lo otro: emocionar. Leer Un alfabeto insurrecto sin llorar es el desafío.

El poema que cité al principio, que habla de cómo no volver a amanecer, termina de esta forma:

La historia personal como relámpago ilumina

el territorio de la herida.

No necesito nada más que eso

para ser materia de transformaciones.