Vuelvo al bar Británico de San Telmo, después de siete años. El mobiliario y algunos cuadros son los mismos. Siguen ahí, anclados en el tiempo incierto de este mítico reducto, bastión de la bohemia porteña en los ’80 e imán para diversos personajes. La última vez que vine, por ejemplo, en una mesa había un flaco alto y de saco verde, parecido a Andy Chango, leyendo un libro. Algo que no sería extraño, si no fuera porque tenía una mesita de luz y un velador encendido a su lado.

Pero ahora la clientela parece haber cambiado. Hay dos septuagenarias sentadas junto a una de las ventanas. Una pareja joven disfruta de su bebé. Acostado en el cochecito, el bebé mueve su piecito derecho y sonríe. Está muy transpirado, pero parece no importarle. Sonríe y sonríe, y todo el mundo sonreiría si lo viera así, flotando en su inocencia.

Hace unos treinta y cinco años, el bar Británico supo alojar a la improvisada oficina de redacción de la revista Cerdos y Peces. Su creador y director, Enrique Symns, me contó que luego de sus paseos por el Parque Lezama, se sentaba a escribir en el bar. Muchas veces no sabía sobre qué iba a escribir, pero sus dedos se movían frenéticamente, como respondiendo a un dictado inconsciente y poderoso. Muchas veces escribir consiste en soltar un oculto yaguareté, o tocar nuestro íntimo piano con los ojos cerrados.

En la revista Cerdos y Peces escribía y dibujaba el Indio Solari. El cantante fue otro antiguo habitué del Británico, así como Skay, la Negra Poli y el pelado Cordera. “Una noche casi lo mato a ese pelado hijo de puta”, contaba Symns. Y según Enrique, fue en una mesa de este bar donde Skay le dijo que su gran sueño era construir una especie de aldea, como un hogar colectivo, para vivir feliz junto a todas sus amistades. El sueño duró poco. Symns, que era el presentador de Los Redondos, fue expulsado de la banda, junto a otros artistas que también habían formado parte. El núcleo duro del Indio, Skay y Poli comenzaba su meteórica carrera hacia el éxito masivo.

Se acerca el mozo con la carta. Le pido el menú y le pregunto hace cuánto trabaja en el bar. Seis años, me dice, y me cuenta que vienen muy pocos músicos. “Una vez vino Milei, antes de ser presidente. A veces viene Moria Casán, el otro día vino Solita Silveyra”, agrega.

Un hombre diminuto entra al bar, casi al trotecito. Tiene una camisa floreada, bermudas gastadas y ojotas. “¿Qué hacés, Luchito?”, lo saluda el mozo. Luchito devuelve el saludo, dice “menú” y se sienta. Ahora entra un hombre de unos sesenta años y dos jovencitos, que deben ser sus hijos. El hombre tiene el pelo blanco y los muchachos, aunque son muy jóvenes, son bastante canosos. El menor de los dos se balancea en su silla y dice “Pá, pá, pá”, babeando. Su padre lo mira con cariño. Piden dos gaseosas y un café.

La puerta del bar se abre y entra un músico de unos veinte años, con su guitarra y equipo a cuestas. Le da un abrazo a Luchito y saluda a los mozos de lejos. Desenfunda la guitarra, prepara el micrófono de pie, acomoda el equipo, enchufa cables. Todo con una velocidad y precisión casi quirúrgicas. Se presenta con voz bajita y, sin demasiada confianza en sí mismo, dice que va a cantar “cuatro o cinco temas, para no aburrirlos”.

Mientras arranca el primer tema, Luchito come con fruición y me dice “es bueno, es bueno, escuchalo”. En la mesa donde está el padre con sus hijos, el menor pide ir al baño. Su hermano lo acompaña. “Pá, pá, pá”, sigue diciendo. “Pá, pá, pá”, repite su hermano riendo, y lo abraza por detrás. Me emociono, me dan muchas ganas de abrazar a mi hijo, muy pronto lo haré.

El músico ahora interpreta “Tumbas de la gloria”, de Fito Páez. Una de las mujeres que está junto a la ventana tararea, sus ojos sonríen. Pido la cuenta y, mientras espero, Luchito me cuenta que vivió casi toda su vida en el barrio, pero no solía verlo a Symns en el bar. ‘’Él venía a la mañana, yo siempre vengo de noche”, explica. Y comenta: “Acá a unas cuadras, en Defensa y Humberto Primo, tiene el taller Pallarols, el que hace los bastones de presidente y eso. Andá, se ve de afuera, una locura”.

Pago, saludo y voy hacia la puerta. Miro los cuadros por última vez, salgo. La suave brisa de la noche parece devolverme al presente. Miro hacia la plaza Lezama, donde está el Museo Histórico Nacional. Allí, en una sala semioscura, un granadero aburrido debe estar custodiando el célebre sable de San Martín.

Hay mucha historia acá en San Telmo. Me lo dice el empedrado, algunas farolas, viejas casas que ojalá nos sobrevivan. Pero no todo es nostalgia, porque la noche ya está abriendo su boca de pantera solitaria.