Desde Bariloche

El aire todavía frío de Bariloche se entremezcla con el murmullo de una ciudad que recibe el fin de semana largo. Entre cordilleras y lagos, la ciudad se transforma con un teatro se expande más allá de los escenarios tradicionales. Desde el lunes, el Festival Internacional Nevadas Escénicas viene desplegando su duodécima edición, con más de veinte funciones, talleres y encuentros.

Este año, el pulso patagónico atraviesa toda la programación: obras que nacen desde el territorio y que dialogan con sus paisajes, sus modos de decir y sus memorias. El jueves se presentó Lucinda, de Soraya Maicoño y Darío Levin, una pieza que recupera la historia de Lucinda Quintupuray, mujer mapuche asesinada hace más de tres décadas en la Cuesta del Ternero, a 120 kilómetros de Bariloche. La obra, reciente ganadora del Festival Provincial de Teatro Rionegrino, traza una memoria colectiva donde la herida y la dignidad se encuentran en escena.

"Lucinda" recupera la historia de Lucinda Quintupuray.

Ese mismo día, la Sala Teatrantes (espacio del Teatro Público todavía en construcción) abrió sus puertas. Su historia condensa buena parte del espíritu del Nevadas: la persistencia de una comunidad que imagina el teatro como bien común. El proyecto de recuperar ese edificio abandonado, en el barrio Jardín Botánico, se reactivó tras años de parálisis, gracias al impulso de la Asociación de Teatrantes y al trabajo colectivo. En ese lugar se presentó La última sesión de Freud, escrita por Mark St. Germain y adaptada por Daniel Veronese, con gran convocatoria de publico.

La programación continuó con Frutos Rojos, de ConMarcaAndina Teatro / Actitud Pandora; Reversible, del grupo del mismo nombre; Toda la noche galoparé así, de la compañía homónima; y Las soñadoras, otra historia de la ciencia, de La Escalera Teatro. Todas obras nacidas en distintas ciudades de la Patagonia, que reafirman la potencia de una escena regional en expansión. No son las únicas: durante toda la semana, artistas compartieron trabajos que abren preguntas sobre identidad, territorio y creación desde los márgenes.

El fin de semana llega con un momento muy esperado para los locales. Este sábado, el actor y director Pompeyo Audivert presenta Habitación Macbeth, su lectura intensa y física de Shakespeare, donde la palabra se vuelve cuerpo y el cuerpo, pensamiento.

Las infancias también encontrarán su espacio el domingo en Cerdiña, la niña y el jabalí y en Claudio Inferno y su torre de botellas, donde el humor y el juego se transforman en lenguajes para habitar el mundo.

El cierre será con El asado de Platón, de la compañía rosarina Pata de Elefante: un ritual festivo donde la filosofía se mezcla con la comida, el humor y la participación del público. Un final que condensa el espíritu del festival: encuentro, juego y celebración.

Por otra parte, Julieta Daga dictará el Taller de Entrenamiento Bufón este sábado de 14 a 18 hs y el domingo 12 de 10 a 13 hs, en la sede de la UNRN ubicada en Chubut 105 esquina Castex. Su taller explora el arte del bufón con una mirada que combina humor, lirismo e irreverencia. A través del trabajo corporal, la oratoria y el juego coral, los participantes se adentrarán en un lenguaje que mezcla lo grotesco con lo poético. Daga, actriz, directora y docente, premiada por obras como La Puta Mejor Embalsamada y La Celestina, presentará además su espectáculo Bufón, invitando al público a sumergirse en la energía de su universo teatral.

Para los artistas, la experiencia del festival es doble. Entre talleres, funciones y los espacios de reflexión llamados Refugios, Nevadas propone una trama donde el arte se piensa desde el territorio. Tal vez ahí resida la esencia del Nevadas: en ese gesto de comunión que hace del teatro algo más que un espectáculo. Una práctica compartida, una forma de habitar el sur y de seguir preguntándose desde el cuerpo y la palabra.

Para inscripciones, información de horarios, cupos y adquisición de pasaportes, la programación completa está disponible en 👉 www.nevadas.com.ar.