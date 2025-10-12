Por el año 2037 fue descubierto un manuscrito firmado por el abad portugués Josué Quimeira donde describe una comunidad de reino subterráneo. Allí, se observan los personajes de esta estampa que según aseguran algunos matusalenes, realmente ocurrió, pero la Guerra Final borró mucho de lo acontecido, escrito o filmado.

“... Fue elegido monarca. En la porqueriza donde duerme se revuelve en su pajar cerca de las cinco de la mañana. La luz ultravioleta del celular lo deslumbra. Un perro de foto de perfil. Odia la luz. No puede dormir bien, los analgésicos lo embotan, los narcóticos lo hipnotizan .Se halla paranoico a veces, optimista en otras al punto de creerse inmortal y otras, más de las veces se hunde en un depresión de sábanas sucias, recuerdos escolares de agravios, cucos enormes como delfines que le saltan mientras el naufraga en un mar helado y confuso. Una fragata inglesa viene en su rescate y allí termina el ensueño. Pero es su padre, un ogro de cuentos quien la dirige y lo obliga como en galeras a remar y remar hasta caer exhausto. -Tenés que bajar esa panza inmunda le grita y luego lo flagela con un látigo hasta sangrarlo. Chilla entonces como un marrano y se despierta transpirado y pleno en orines.-Me vengaré, se dice al espejo, desnudo, feo, rencoroso.

***

Tiene cara de muñeca y voz autoritaria. Juega con las manos, destripando una manta blanca con dibujos de pañuelos. Al momento de la ejecución de este manuscrito se mantenía altiva, a la espera de una caída cercana del Rey Cerdito para devorar a quien tropezara frente a ella. Su falsa mansedumbre produce irritación. Miente sobre el heroísmo de su jubilado guerrero padre adulterador de medallas. Es la segunda en poder en este Inframundo. Le gusta jugar con lava y electricidad.

***

Es una escoba vestida, sin pajas sin rostro y sin garganta. Le gusta dar malas noticias. Su voz es un misterio: no ha hablado con nadie. Le gusta la repostería. Nadie conoce su trino. Duerme con el Chanchito siempre cerca como un ala nerviosa y protectora. Dictaminó cosas horribles para todos, se nutre de la sangre de otros .Es una vampira que pese a sorber sangre nunca reala, mala de todo mal. Es muy justo asegurarlo: es horripilante. Está seca. Jamás ha estado enamorada, jamás nadie la ha besado de verdad, jamás logrará algo bello sobre la faz de la tierra. Es su maldición, por eso se vuelve en nuestra contra; envidia las pobres morochas que se espantan las moscas de su pobreza porque son hermosas como la selva que ella se propone incendiar. Y lo sabe, por eso se ha convertido en una asesina serial. Todo mientras cuida al Porcino engordado a rufas, coca colas y anfetas.

***

Es el vocero del Rey Idiota y representando a su jefe, hace el papel del mismo. Babea y tiene los ojos muertos. Los aldeanos buscan empalarlo pero huye por otras adyacencias de su morada. No tiene sangre en sus venas: es hielo, pero un hielo sucio.

***

Otro espécimen. Son de los que te asquean al ver su cuerpo de lombriz con panza. No hay nada que más fétido que una lombriz de engorde. Es el Cartógrafo de la Desgracia, el que diseña los mapas para que suframos. Redacta códigos funerarios. Pretende llenar de sombra y de bolsillos flacos a la aldea. Tiene reservado un galeón de oro con sus viejos ardides de robar por años a la sombra de otros mandatarios. Se para frente al espejo y sonríe, su cara de piedra semi barbada, repugnante. Tiene familia y diamantes en bolsas afuera, bien afuera, donde la justa justicia de todos nosotros no lo alcanzaría. De apellido impronunciable, si uno no fuera así como somos, creeríamos que es mismo demonio en persona. Ha estado en otros estamentos de reinos diversos y ha fracasado, saliendo absuelto. Sus ojos celestones, su vestimenta de gris tipo jogging y su barbita de hombre alto procuran darle un aire hispánico y noble, pero dicen que huele a podrido.

***

Este es el Hombre común vestido de saco azul o gris, pelo entrecano, cara de nada. Vil, emperador de las vidas ajenas, mansedumbre con los imperios y cortejo fúnebre con los que otorgan dinero a cambio de sangre de argentinos. Diseñador, constructor de horcas de mal diseño. Criminal en fuga, nunca sonríe pero ordenó cumplir las órdenes del jefe de asesinar. Dicen que supo manejar la Economía del Feudo Macabro, pero un ataúd no le va a alcanzar cuando las luces del sol lo cieguen y caiga solito a la fosa que lo espera aquí o en algún Infierno Fiscal que ha de ser será su última morada. Le gusta regalar caramelos de madera. Es delincuente pero fundamentalmente, un cobarde.

***

Parece un hombre. Es mujer. Camina sacando pecho, corte a lo paje. Adora lo grotesco. Reino que habitó, reino que se secó. Fue traidora, cambió de bando en plena batalla. Calzada siempre. Las manos enormes, ensangrentadas. Farfulla, no sabe hablar y tiene los ojos mal entrazados por un ácido que supura y con el cual se maquilla frente a un espejo roto. Adora la violencia desde que era una niñita energúmena. Ordena comprar armas y gases que su lacayo consorte acapara.

***

Y aquí el Rey en las sombras, El Inmundo total, el Titiritero: el de los ojos celestes, la vestimenta cordial y aburrida. La mafia italiana la casoreó de niñito y en su sangre porta el ADN invisible que es ejecutar, ejercer dominio, de manosear el culito de las cortesanas, de amenazar, guardar archivos inflamables. El frotarse las manos ante el adversario es para limpiarse de las propias que le quedan cuando duerme y viaja al Inframundo, allí donde el azufre castiga la piel de los que nunca laboraron. Envió gente a la muerte en la tierra por hambre, en las casas por depresión, bajo el océano por impericia. A él lo espera el suero eterno a cuentagotas de morfina para evitar el dolor de un alma rota, allá en las catedrales sin tiempo de las alturas, donde los semimuertos buscan la salvación ignorando que es tarde para todo y de nada valen las carpetas, los jueces ni los lagos motorizados sobre un fondo de aguas azules. Allí donde los portales de la Redención nunca pero nunca se abren y que dejan la basura que ha de llevar el viento cuando empiece a soplar para limpiarnos de su cara y que solo podamos ver el bosque lleno de animales y yo no tenga más que enfermar mi pobre alma y que todos, los vivos que quedan y los muertos que vos matáis acudirán a presenciar vuestra difuminación entre las Sombras de las que no se vuelve. Será justicia y el fin de estos informes con dolor de estómago. Tal vez no le importen a nadie. Disculpas, dejo esta oración: debo tomar alguna medicación de hierbas contra la naúsea…..”

Estos son algunos de los mostrencos que habitaban la Cueva según Josué Quimera. Es el paisaje aletargado, un pedazo de hojas ruinosas de lo que fuera un libro encontrado en un hoyo dentro de una Argentina laminada, extinta pero plena de luz, con formato de cuna y con el corazón latiendo como laten los fetos de los animales neonatos, de aquellos que pueden ser bebés preciosos o monstruos inimaginables.

