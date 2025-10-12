La Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó un pedido de informes que se basa en un estudio de la Universidad Nacional del Litoral y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (UNL-Conicet), referido a la prsencia de pesticidas en sábalos. La iniciativa fue presentada por el senador Rubén Pirulo (PJ-Las Colonias) y dice que la Cámara alta de la Legislatura santafesina “vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, en relación con la reciente difusión pública de estudios donde se advierte el riesgo alimentario asociado al consumo de sábalos de la cuenca inferior del Río Salado por altas concentraciones de plaguicidas, informe sobre los siguientes puntos”.

Pregunta si se encuentra a estudio del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, a los efectos de tomar las medidas respectivas, "el trabajo de investigación Contaminación por plaguicidas en Sábalos (Prochilodus lineatus) del Río Salado: Riesgo Alimentario para Poblaciones Vulnerables del Litoral Argentino", publicado el 2 de octubre de 2025, en la Revista Tecnología y Ciencia, de la Universidad Tecnológica Nacional.

También busca saber si se llevaron a cabo algunas de las acciones solicitadas en el Proyecto de Comunicación referido a "calidad ambiental y ecotoxicidad de sedimentos de la cuenca baja del Río Salado sobre larvas de anfibios", realizado por los investigadores del IIIA-Unsam-CONICET y "cócteles de residuos de plaguicidas en peces Prochilodus lineatus del Río Salado : Primer registro de altas concentraciones de herbicidas polares", realizado por los investigadores de la UNL”.

Además, indaga sobre si existe un plan de trabajo en cuanto al control y monitoreo espacio temporal de la cuenca del río Salado, en referencia a la presencia de contaminantes agrícolas e industriales, en función de las conclusiones y recomendaciones efectuadas por estos estudios; y ¿qué acciones de prevención e información se han realizado para advertir sobre el riesgo alimentario del consumo de especies contaminadas, sábalo u otras, por parte de la población específicamente vulnerable como en el caso habitantes ribereños y pescadores o de la población en general a través de su comercialización.