"Generar instancias donde los jóvenes puedan revisar los hechos que los involucraron con la ley penal, reflexionar sobre las decisiones tomadas y potenciar capacidades para la construcción de proyectos de vida más saludables, fortaleciendo las estrategias de cuidado, la empatía activa y la responsabilidad", esos son los objetivos que se enumeran detrás del reciente lanzamiento del taller "Estrategias para el regreso", que a partir del Programa de Jóvenes y Justicia Restaurativa, dependiente del Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), trabaja con menores detenidos en el Centro de Recepción, Educación y Ubicación de Lomas de Zamora, conocido como "CREU de Lomas".

Daniela Margani se es una de las docentes coordinadoras del programa y cuenta a Buenos Aires/12 que, por un lado, los jóvenes "tienen naturalizados altos niveles de violencia y eso los obliga a desarrollar permanentemente estrategias de supervivencia acordes al contexto". "Por eso pareciera en algunos casos que están emocionalmente bloqueados o que nada les importa", describe para destacar la importancia del trabajo restaurativo, a través del cual intentan ayudarlos "a encontrar algún interés a partir del cual puedan desarrollar un proyecto de vida".

La justicia restaurativa, de creciente influencia en distintos países en los últimos años, busca que quienes cometen delitos o actos violentos se responsabilicen por las consecuencias de sus actos e intenten tanto formas de reparación como herramientas que les permitan encontrar otra forma de vida.

Entre los jóvenes que pasaron por el programa entre 2023 y 2024, la reincidencia fue cero. Se trata de jóvenes en conflicto con la ley, pero cuya conducta no ameritaba penas de encierro. El dato confirma el potencial de la justicia restaurativa como herramienta de política pública.

"Lo que observamos desde el trabajo en la universidad en estos años es la vulnerabilidad como norma", sigue Margani y cuenta que los pibes tienen que viajar al taller como parte del proceso judicial, pero a veces no tienen saldo en la SUBE o llegan sin haber desayunado. "La verdad es que no vimos ni un pibe de clase media, son todos de barrios populares", afirma.

"Es cierto también que muchos pibes están atravesados por el consumo, pero esa no es la única realidad que observamos. Por ejemplo, hay pibes que se ven obligados a jugar a la pelota por plata. Eso de juego no tiene nada, es un trabajo y con mucha presión", describe Margari.

Además del taller con chicos privados de su libertad, el programa comenzó otra línea de trabajo, ahora con sus familiares. Según cuentan quienes participan de los programas, cuando se empieza a trabajar en el círculo restaurativo, "un día alguien trae al hermano, a la madre o al abuelo y así empiezan a sentirse cómodos, a valorar el espacio que les permite repensarse y quieren hacer partícipe a su familia".

El Programa de Jóvenes y Justicia Restaurativa

El programa nació hace tres años, como un espacio de prácticas para los estudiantes de la licenciatura en derechos humanos, gracias a una serie de convenios con los tribunales de Lomas. Desde entonces, nunca paró de crecer y, en ese camino, ahora también trabajan con menores privados de su libertad, que están en una situación de vulnerabilidad.

El trabajo se realiza en el marco de una serie de convenios entre la universidad y los tribunales lomenses. Participa también la Defensoria General de Lomas de Zamora a cargo de Claudio Santagatti y cuenta con el apoyo de la presidencia de la Cámara Penal de Lomas de Zamora y el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nro.1, a cargo de Marta Pascual.

El concepto de justicia restaurativa que tiende a reducir o eliminar la reincidencia y va a contramano de los discursos oficiales sobre seguridad, que incluyen "el que las hace las paga", de la ministra Patricia Bullrich o "cárcel o bala" del cuestionado José Luis Espert. Justamente, el gobierno acaba de presentar un proyecto de reforma del Código Penal basado en el endurecimiento de penas, la imprescriptibilidad de ciertos delitos y la inclusión de otros nuevos.



