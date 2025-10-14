Ayer vendimos el departamento de calle Dorrego. Nos encontramos con Santi a las cuatro en punto en la puerta de Marigo, una inmobiliaria importante de la ciudad, la que seguramente hubiera elegido papá. Si hay miseria que no se note, siempre se sale por arriba, parecía susurrarnos al oído. En una ocasión como esta, papá se hubiera puesto su mejor chomba, seguramente la del cocodrilo, un clarísimo ejemplo de lo aspiracional.

Hacía un par de meses que no veía a mi hermano, el último tiempo solo intercambiamos whatsapps con novedades sobre el departamento, si había algún interesado, cuánto ofrecían, cómo proponían pagar y esos detalles. No nos costó ponernos de acuerdo en que no recibiríamos nada en calidad de permuta y que tampoco aceptaríamos cuotas. Santi quería resolverlo lo antes posible, aunque no sabía qué iba a hacer con la plata. Me había dicho que solo quería tenerla, hacía tanto que el gordo no veía unos verdes que seguramente quería disfrutar la sensación de solvencia, al menos por un tiempo. Yo estaba convencido de que la venta era el peor negocio de todos, pero al mismo tiempo, se convertía en una posibilidad, la de comprarme el pasaje e intentar una vida nueva en otro lugar.

Lo ví desde lejos, parado en la puerta de la inmobiliaria, miraba el celular y levantaba la vista hacia la calle como si estuviera apurado, o como si la firma fuera solo un trámite para luego seguir con otras cosas más importantes. Como si fuera tan fácil seguir o moverse, move on dicen los yankees, avanzar, seguir adelante. Había caminado diez cuadras hasta la inmobiliaria, elegí ir por el boulevard. Estaba tomado por el otoño, por momentos arrastré los pies entre montañas de hojas secas, el sol de la siesta me cegaba la vista, fui como a tientas, guiado por el tintineo del llavero que sonaba desde la cintura y me abría paso, marcando un ritmo sagrado, como si fueran campanadas en una procesión. Me acordé del Sierra de papá y del día que nos dio los juegos de llaves del departamento en esos llaveros de metal con el símbolo azul que le habían regalado en la concesionaria cuando le entregaron el cero kilómetro. Qué grande me había sentido ese día con llaves propias.

Los compradores son una pareja de un pueblo a las afueras de Rosario. Los vi entusiasmados. Pude leer en ella el deseo de tumbar paredes y cambiar todo y yo me sumé con el pensamiento a esa misión transformadora que la mujer manifestaba sin sacar el índice del plano del departamento. Habría que eliminar el lavadero y sacar el tabique para ampliar, ¿esta pared será estructural? habría que ver ¿no? ¿Creés que sí? La uña color púrpura se deslizaba por la que había sido nuestra cocina dictaminando qué volaría y qué quedaría en pie. Sí, querida, dale nomás, tumbá. Necesito que alguien lo haga por mi, hay que tirar todo abajo y hacerlo de nuevo. Sacá ese olor a pis de gatos que dejé y poné una monocromado brillante y cuadros en colores pasteles que digan: sueña, vive, ama.

Ambos tenían cara de felicidad aunque por momentos también de compasión, imagino que por nosotros. El trataba de congraciarse todo el tiempo. Qué buen nombre te pusieron: Andino, me gusta mucho, un amigo que es guía de montaña en Catamarca le puso así a su hijo, en honor a los Andes. Es imponente, recalcó, como queriendo trasladar la connotación de ese nombre a mi persona. Le sonreí por cortesía, se notaba que el tipo lo decía con la mejor de las intenciones, como si ese comentario pudiera reivindicar nuestro lugar de losers, de tipos de cincuenta años que se tienen que desprender de la casa de la infancia, su único capital. El gordo no se involucró en la conversación, estaba impaciente, solo quería que llegara el momento de meter los billetes en la mochila desmesurada que había traído. Con una riñonera hubiera sido suficiente.

Nos fuimos a vivir ahí cuando papá se fue con Eugenia, yo tenía trece y Santi quince. Se vendió Boulevard Oroño y se compraron dos departamentos, a Dorrego fuimos nosotros dos con mamá, el primer tiempo fue triste, ella estaba deprimida y nosotros nos sentíamos encerrados en los sesenta metros cuadrados, además teníamos que compartir habitación. Extrañábamos la casona familiar, sobre todo el patio, que, aunque no era tan grande, nos había permitido tener un aro de básquet en la pared, lo mejor que me pasó en la vida. Tuve que regalárselo a mi primo de Mar del Plata. Hay que simplificar decía mamá, hay chicos que no tienen nada, si no sale lo viejo, no hay lugar para lo nuevo. Yo había escuchado que eso se lo decía su amiga todo el tiempo. Lo único bueno de la mudanza era que la escuela estaba cerca y con el gordo podíamos ir caminando. Además nos habían dado un juego de llaves a cada uno.

Cuando mamá murió, yo tenía veinte y Santi veintidós. En unos meses él consiguió un trabajo de portero a la vuelta y le dieron una pieza para vivir. Yo me quedé en Dorrego, papá me tiraba unos mangos porque todavía cursaba. De a poco fui incorporando compañía: primero un gato, después dos salchichas y finalmente otro gato para tener las dos yuntas. El tiempo que salí con Carina intentaba tener el departamento limpio, pero cuando todo terminó ya no tenía sentido y dejé que ellos, ocuparan todo el lugar posible, se lo merecían después de todo.

¿Cuántas veces habré escrito Dorrego 260? en las carátulas de los cuadernos Rivadavia, en las inscripciones a los torneos, en las fichas de los hoteles, en los sorteos del súper, en los tickets de la farmacia. Ahora que no se llenan tantos papeles, pasó a ser la contraseña del home banking, del login del laburo, de spotify y de tinder.

Fui de a poco moviendo cosas, primero arrastrándolas hasta el pasillo de entrada, donde quedaban un tiempo, esperando el turno. Algunas las vendí, otras las regalé, otras quedaron ahí, no puede ubicarlas, no las quise llevar, simplemente las dejé, como la procesadora Moulinex que mamá tenía sobre la mesada. Ya estaba amarilla pero entera. Recuerdo que cuando ella se descompuso, aquella mañana, se había subido a una silla para bajarla de la alacena, eso me dijo cuando la encontré en el piso, no llego Andino, tenemos que comprar una escalera. No se había dado cuenta de la gravedad del motivo de la caída. También dejé un juego de platos de cerámica sin estrenar que nos habíamos ganado en una rifa y la cajita metálica donde guardábamos las monedas, en la época en que tenían valor.

En el término de quince días el departamento quedó vació, o casi vacío.

Lo hice solo, el gordo puso algunas excusas. Que era mi casa, que el hacía como treinta años que no vivía ahí, que no tenía nada. Yo encontré sus cuadernos de la escuela, estaban atados con un cordón, mamá había guardado uno por año. Había siete rivadavias completos del gordo y siete míos, dormían en una caja al fondo del ropero del lavadero. Encontré también el casco de rugby que le habían comprado cuando entrenaba en Provin, cómo sufría mamá en esa época, cada partido era una cortada de clavos. Al terminar el la llamaba y le decía: entero. Solo eso, después cortaba, entonces ella suspiraba aliviada. Metí cuadernos, casco y un montón de otras cosas que pasé de largo sin revisar en una bolsa de consorcio y se la di a la portera del edificio para que la pusiera en el contenedor.

Cuando terminamos el trámite nos despedimos de los compradores. Al momento de darme la mano, ella me dijo que le darían un buen uso a nuestra casa y me sonrió francamente. Yo no pude contestarle, el gordo, que estaba un poco más atrás, se acercó y me preguntó al oído: ¿qué te dijo?

Ellos salieron primero. Nosotros nos quedamos repartiendo la plata. En la vereda se dieron un abrazo, los pude ver a través de la ventanal de vidrio. Minutos después pasaron en un auto negro, nosotros cruzábamos Boulevard Oroño en la esquina de Güemes, ellos frenaron, nos dieron paso y nos saludaron con la mano.

Fue entonces que vi detrás el parabrisas el llavero metálico azul. No había pensado nunca en quedármelo hasta ese momento. Sentí de golpe una necesidad de tenerlo, como si fuera un derecho o un acto de justicia que intenté expresar pero que se debilitó al hablar, cuando le dije a mi hermano, casi sin fuerzas: El llavero, les quedó el llavero, pará, se llevaron el llavero...

Ellos no habían arrancado aún pero el gordo me apuró y con una mano en el hombro me guió hacia el cantero central y me dijo: dejá che, dejá eso, vamos a tomar un café, dejá esa porquería Andino. Ya está.