A media mañana de ayer se dio a conocer como "millonario" el robo, tipo escruche, a un local de cobro de impuestos y servicios, ubicado en el barrio de Echesortu. Según se indicó, la suma faltante estaba estimada en 100 millones de pesos. Sin embargo, por la tarde, tras nuevas medidas realizadas en la causa, se estableció que "no hubo faltante de dinero". Al parecer, las personas que entraron al local de calle Mendoza al 4200 cortaron la luz para desactivar el sistema de alarmas y las cámaras de seguridad, para poder ingresar sin ser descubiertos, pero "no pudieron alzarse con el botín".

Las primeras informaciones daban cuenta de un hecho de robo y del faltante del dinero en efectivo, que pertenecía a la recaudación de varios días de esa sucursal de Pago Fácil, según indicaron las fuentes del caso sobre lo que fue denunciado al personal policial, a primera hora de ayer.

Lo que se indicaba en ese momento es que el suceso habría ocurrido durante la madrugada del lunes, y que se investigaba un corte de luz intencional, como una de las hipótesis sobre el ardid utilizado para el ingreso de los desconocidos, sin generar alertas. Además, trascendió que podrían haber entrado tras forzar la puerta.

Por la tarde, el caso dio un giro cuando se indicó que no había faltante de dinero. Una actualización de las 15.30 horas de ayer, dio cuenta que personal de Brigada Motorizada informó que hubo nuevas entrevistas a las personas encargadas, que se llamó a un cerrajero de bóveda y "se verificó con el encargado, observando que no hay faltante de dinero en el lugar".

Al mismo tiempo, aclararon que "sí ingresaron" desconocidos al local. Pero que con el correr de las horas y tareas investigativas se pudo establecer que ninguna de las bóvedas del local habían podido ser abierta.

Previo a ello, a media mañana los vecinos de la zona se enteraban del hecho cuando comenzó a llegar personal policial al lugar, alertados por los empleados del local que ingresaron a trabajar temprano y advirtieron desorden adentro.

Una persona que trabaja en esa cuadra dijo temprano en LT8 que aparentemente, quienes entraron forzaron la cerradura. "El local está aquí hace unos cinco años. Los empleados trabajaron durante el sábado a la mañana y no volvieron hasta hoy. Trabajaron hasta el jueves normalmente, el viernes no porque fue feriado nacional y el sábado mediodía", señaló antes de que se supiera que no faltó dinero.

Además, la persona contó que no hubo cortes de energías en los últimos días, en esa zona de Mendoza y Valparaíso.