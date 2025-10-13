Israel celebró este lunes la liberación de 1.968 prisioneros palestinos a cambio de los últimos 20 rehenes vivos retenidos por Hamas en la Franja de Gaza. La llegada de los liberados fue recibida con festejos tanto en la Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv, como en el asediado enclave palestino. A su vez, se confirmó el ingreso a territorio israelí de cuatro cuerpos de rehenes fallecidos, mientras que otros 24 permanecen pendientes de entrega.

"La administración penitenciaria israelí procedió a la liberación de los terroristas encarcelados, de conformidad con el acuerdo de devolución de los rehenes en el marco del alto el fuego acordado entre Israel y Hamas", informó el servicio penitenciario de Israel en un comunicado. Según la nota oficial, 1.968 prisioneros fueron liberados desde distintas cárceles israelíes. Algunos fueron trasladados desde la prisión militar de Ofer, en Cisjordania hacia esa región y Jerusalén Este, territorios anexionados por Israel. Otros partieron desde la prisión de Ketziot, en el sur de Israel, hacia la Franja de Gaza.

El intercambio supone el cumplimiento de la primera etapa del plan de alto el fuego impulsado por el presidente de los Estados Unidos, implementado tras intensas mediaciones. El acuerdo prevé que, en los próximos días, Hamas continúe entregando los cuerpos restantes de los rehenes muertos, bajo supervisión de un comité internacional, para avanzar a la próxima etapa.

El retorno de los cautivos

En Tel Aviv una multitud se reunió en la Plaza de los Rehenes, para recibir la noticia de la liberación de los israelíes. Miles de personas rompieron en aplausos al escuchar que los últimos 20 rehenes regresaban a casa, muchos de ellos sostenían fotos de los secuestrados y banderas israelíes con un lazo amarillo, símbolo de la campaña por su liberación.

La plaza, que durante los últimos dos años fue epicentro de las manifestaciones por el regreso de los cautivos, se convirtió esta vez en escenario de festejos y abrazos. Cada vez que los helicópteros trasladaban a un nuevo grupo de liberados hacia los hospitales de la periferia de Tel Aviv, diez al Sheba, cinco al Beilinson y otros cinco al Ichilov, el público respondía con ovaciones. "Estoy partida entre la emoción y la tristeza por aquellos que no volverán", dijo Noga, una joven que durante el cautiverio marcaba los días en una libreta.

El Foro de las Familias de Rehenes y Desaparecidos, principal organizacion de allegados encargada de la organizacion de las actividades de protesta, recordó que "el sufrimiento no ha terminado" y pidió continuar los reclamos por la búsqueda de los cautivos fallecidos. "No terminará hasta que el último rehén haya sido localizado y devuelto para un entierro digno. Es nuestra obligación moral", señaló en un comunicado.

"Esperábamos este momento, pero queda tristeza por aquellos que no vuelven y por los casi 2 mil muertos de la guerra, dos años de locura que se terminan", dijo a la agencia AFP Ronny Edry, profesor de 54 años. Durante el ataque del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la ofensiva israelí sobre Gaza, terroristas de Hamas secuestraron a 251 personas. Tras intercambios previos, 48 rehenes continuaban retenidos, de los cuales solo 20 seguían con vida.

Como en ocasiones anteriores, la Cruz Roja estuvo a cargo de supervisar el traslado de los rehenes desde Gaza y Cisjordania hacia Israel, donde fueron recibidos en la base de Reim junto a la frontera con Gaza. Posteriormente, los cautivos fueron trasladados en helicópteros a hospitales en las afueras de Tel Aviv para evaluaciones médicas. En total, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) facilitó la liberación de 172 rehenes israelíes y 3.473 presos palestinos desde octubre de 2023.

"Los prisioneros viven de la esperanza"

Los palestinos liberados fueron transportados este lunes de regreso a la Franja en 38 colectivos. A mitad del trayecto, los guardias irrumpieron en uno de los vehículos después de que varios palestinos corrieran las cortinas de las ventanas en una "exhibición de celebración", según las autoridades.

Entre los liberados, alrededor de 250 contaban con largas condenas vinculadas a actividad terrorista, pero muchos fueron detenidos por bajo sospecha de irrumpir en la "seguridad nacional" israelí, mientras que otros fueron arrestados durante la ofensiva militar sin cargos. Israel describió a los liberados como "terroristas", mientras que muchos palestinos sostienen que fueron arrestados injustamente, sin juicio previo, y algunos denunciaron tortura y confesiones forzadas durante su aprisionamiento.

Hombres palestinos saludan desde el interior de un micro tras ser liberados de la prisión militar de Ofer, en la Cisjordania ocupada

Previo a su llegada, reportes de medios palestinos informaron que las autoridades israelíes se habían puesto en contacto con las familias de los detenidos para pedirles que no organizaran celebraciones masivas por la liberación. "No se permiten recepciones, ni celebraciones, ni reuniones", relató Alaa Bani Odeh, quien viajó desde Tammun, en el norte de Cisjordania, para buscar a su hijo de 20 años, encarcelado hace cuatro años.

Sin embargo en Ramala cientos de personas recibieron a los prisioneros con vítores, abrazos y llanto. Decenas de familias esperaban la llegada de sus seres queridos, ondeando banderas palestinas y de facciones políticas, incluida la de Hamas. Musab Khawazeh, condenado a 30 años de prisión, fue recibido por su madre, quien expresó: "Siempre he querido que salgan los prisioneros que tienen condenas de muchos años, que no han visto la luz".

Muchos presos llevaban el lunes la kufiya alrededor del cuello, el tradicional pañuelo palestino, que en ocasiones adoptan como símbolo de lealtad los miembros de Fatah, el movimiento del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. "Los prisioneros viven de la esperanza (...) Volver a casa, a nuestra tierra, vale todo el oro del mundo", dijo uno de los detenidos liberados, Samer al Halabiyeh.

Mahdi Ramadan, un preso que fue liberado en Cisjordania, dijo a la AFP: "Es un sentimiento indescriptible, como volver a nacer", mientras se reencontraba con sus allegados. Otros, como Nur Sufan, llegado a Nablus y redirigido a Ramala, se reunieron por primera vez en su vida con sus familiares, quienes también habían pasado tiempo en prisiones israelíes. "Nunca he visto a mi padre (...) es un momento muy bonito", dijo Sufan.

Los cuerpos que aún faltan

En paralelo, Hamas entregó a la Cruz Roja los primeros cuerpos de rehenes israelíes fallecidos. Este lunes se recibieron cuatro cadáveres: Guy Illouz, de 26 años, Bipin Joshi, de 24 años, Yossi Sharabi, de 53 años y Daniel Peretz de 22 años. En Gaza permanecen otros 24 cuerpos, cuya localización continúa siendo supervisada por un comité internacional.

Según informó el diario The Times of Israel, Sharabi, Illouz y Joshi murieron dentro de Gaza, mientras que Peretz habría fallecido durante el ataque del 7 de octubre. El mismo medio señaló que Sharabi fue asesinado por sus captores y que Illouz murió a causa de las heridas recibidas el día de su captura, a pesar de haber sido ingresado en un hospital gazatí.

Los cuerpos fueron trasladados envueltos en banderas israelíes desde Gaza a Tel Aviv, para su identificación en el Instituto de Medicina Forense Abu Kabir, en un proceso puede extenderse más de 24 horas en casos complejos. Las autoridades israelíes ya sabían que el grupo islamista no había logrado recuperar todos los cuerpos, por lo que, durante las negociaciones del alto el fuego, las partes acordaron que una entidad internacional participaría en la búsqueda de los desaparecidos.

Sin embargo el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, acusó a Hamas de incumplir el acuerdo al haber confirmado solo la entrega de cuatro cuerpos de los 28 que permanecen bajo su poder. "El anuncio de Hamas sobre el esperado regreso de cuatro cadáveres hoy es un incumplimiento de los compromisos", escribió el ministro en su cuenta de X, advirtiendo que "cualquier retraso u omisión intencionada será considerado una violación flagrante del acuerdo y será respondido en consecuencia".