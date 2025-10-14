Halloween está a la vuelta de la esquina, y nada mejor que sumergirse en el ambiente de miedo con una maratón de las series de terror más destacadas de Netflix. Desde producciones como Scream hasta nuevas revelaciones francesas como Marianne, el catálogo de la plataforma ofrece opciones para todos los gustos dentro del género.

Con relatos cargados de suspenso, terror psicológico y sustos inesperados, cada serie promete mantener al espectador frente a la pantalla en cada capítulo. A continuación, exploramos algunas de las grandes propuestas, proporcionando motivos suficientes para quedarse en casa este Halloween.

Producciones clásicas rescatadas del olvido

Las referencias dominan las elecciones de Netflix, como se evidencia en Scream, una adaptación de la saga cinematográfica de Wes Craven. La serie revive la atmósfera del original, transportando al espectador a Lakewood, donde Emma se enfrenta a un asesino enmascarado. Aunque sigue un esquema clásico, la narrativa mantiene la intriga y los sustos inesperados, ofreciendo giros interesantes para quienes busquen intensidad y nostalgia en una misma medida.

Por otro lado, La maldición de Hill House también merece una mención especial. Esta obra de Mike Flanagan está basada en la novela de Shirley Jackson y detalla cómo un grupo de hermanos enfrenta fantasmas del pasado al regresar a la casa donde crecieron. La narrativa se mueve sutilmente entre el terror psicológico y lo sobrenatural, manteniendo a la audiencia atrapada en cada plano cuidadosamente elaborado.

Nuevas apuestas en el género de horror

Entre los títulos innovadores, Marianne se destaca como una serie que ha dejado un impacto indeleble en sus espectadores. Este relato francés sobre una novelista que regresa a su ciudad natal para enfrentar demonios personales redefine el terror contemporáneo con una dirección y actuación destacadas, sumergiendo al espectador en un nuevo tipo de horror galo.

Cabe mencionar Curon, que emplea su escenografía en un pintoresco pueblo italiano lleno de misterios. Aquí, el terror se mezcla con lo sobrenatural cuando una mujer y sus gemelos enfrentan un lago y un campanario encantados, en un entorno que conjuga perfectamente belleza y horror.

La narrativa sobrenatural en pleno auge

Con producciones como Slasher, Netflix indaga en el mundo de los thrillers de asesinos encapuchados. Cada temporada presenta un nuevo y escalofriante misterio que envuelve a los protagonistas, llevándolos al límite mientras intentan desvelar la verdadera identidad del homicida. Sin duda, la serie ofrece toques de nostalgia, modernidad y giros impredecibles que mantienen la tensión.

Por otra parte, La maldición de Bly Manor, otro trabajo de Flanagan, profundiza en historias de amor gótico y secretos familiares, lo cual ha consolidado su éxito en la plataforma. Esta serie presenta una narrativa compleja donde el amor trasciende lo físico, dejando una combinación única de miedo y empatía hacia los personajes.

El universo de las series de terror en Netflix está en constante expansión, con cada producción buscando redefinir el miedo desde diferentes ángulos. Al explorar viejos mitos y combinarlos con nuevas perspectivas, la plataforma se asegura de que haya un título para cada aficionado al género. Ya sea que busques un susto pasajero o un profundo thriller psicológico, Netflix te tiene cubierto con opciones irresistibles que harán de este Halloween una experiencia memorable.

