Por Cristina Avalle *

Nos conmueve y alegra el deseo del movimiento: trasladar, instalar, reubicar obra de arte contemporáneo argentino. Unir puntos de encuentro con parte de un pueblo excluido como público por el mercado del arte.

El tráiler construido por museo urbano adquiere el valor de una obra que expone obra. Sin la intervención de textos curatoriales ni críticos con conceptos previos a la obra y su artista, establece un vínculo directo, simple e inclusivo, desprovisto de todo artilugio museográfico.

Definimos al proyecto tráiler como una apuesta: ¿una espera signada por el azar? Rodamos sin expectativas para evitar frustraciones.

Despojados de consignas estrictas y trayectos geográficos prefijados matemáticamente.

Estamos dispuestos a correr el riesgo de lo que suceda.

A esperar. Esperar con paciencia.

Esperar que una mirada esquiva se detenga y haga foco en la obra. Captar la atención de esa mirada inquieta, inconstante, que se escapa en el aire y en el tiempo contemporáneos.

Atraparla por un momento y detener su huida para tener la experiencia de observar, contemplar y reflexionar sobre una obra de arte argentino que la sorprende en algún espacio urbano.

En cada salida con el tráiler, anhelamos esparcir entre esas miradas esquivas y tal vez desinteresadas de todo arte, el germen del don de la videncia, la capacidad de ver un poco más allá.

Origen del proyecto- por Omar Estela *

Cuando me preguntan por el origen del proyecto creo descifrar que es la curiosidad. Tratar de entender, acercarse a otros. Pero, sobre todo, curiosidad. Curiosidad por cómo se ve la obra, ¿qué refleja?, ¿qué pasa?

Entiendo que todos vamos construyendo, aunque sea interiormente, un público para nuestra obra.

El origen propiamente lo siento certero pero difuso. Hubo una época en que trasladaba obra ajena y propia de forma precaria, en un flete, sin nada que la cubriera: ni caja ni lona, a la vista.

Durante el traslado y en las esperas para su instalación, la obra estaba expuesta a todo. En esos momentos suele darse un hecho casi mágico: aparece alguien que "nos regala su presencia", un vidente, alguien que no sólo ve lo que está, sino que puede ver lo que no se muestra, el aura del fenómeno. Entonces suele comenzar un diálogo curioso por ambas partes.

Momentos de éxtasis, sin conflictos de clase o algo parecido, un instante de respeto mutuo, de cooperación, de maridaje.

Nos encontramos con lo mejor de cada una de las partes. Este es el comienzo del proyecto tráiler: tratar de recuperar esos momentos de encuentro con personas no pedagogizadas, a la intemperie cultural, donde la obra se torna la protagonista y se hace cargo de todo.

Por eso construimos un carrito, un tráiler lo más prolijo posible, para exponer obra en cualquier lugar. Se trata de crear las condiciones para que se manifieste nuevamente el fenómeno, como quien convoca una epifanía. Nos importan los que suelen empezar avisando: "yo de esto no entiendo". En cambio, hemos llegado a sentir alarma cuando se aproximan los que entienden, los egresados de universidades con formación curatorial.

Comenzamos la construcción después de descartar los tráileres que se conseguían fabricados. Con un llamativo orgullo metalúrgico, logramos su homologación, es decir, lo legalizamos (sabemos hacer algo útil). Lo aseguramos. Fue la única certeza que supimos conseguir.

Después, como dice el tango, aprendimos a “andar sin pensamiento".

Una experiencia que hicimos como Museo Urbano con el Sindicato de Ladrilleros nos preparó al descubrir que la gente que no escribe —analfabetos suena peyorativo—, los peones de los hornos, mandaban con familiaridad mensajes de voz por WhatsApp. Fue entonces cuando descubrimos que grabar la voz en un celular no inhibe a la persona que nos está hablando. La grabamos. Después, al final, les pedimos unas fotos. Con ese material de celular hicimos los videos que forman nuestro archivo de imágenes y relatos.

Aunque parezca excesivo, tenemos la sensación de que tomamos contacto con el verdadero sujeto del hecho artístico: un pueblo, no un público que asiste a un espectáculo o a una muestra. Seguimos participando en el afán de saciar nuestra curiosidad. Sabemos que la tarea es compleja. Nos aproximamos a la zona de fricción, al tema de la "entidad cultural de una comunidad", permanentemente arremetida por lo ajeno.

Nada es gratuito en la existencia.

Museo urbano - por Germán Gárgano *

El Museo Urbano lleva las obras apartándose de ubicarlas como objeto estético; por el contrario tiene como centro dar a ver y escuchar, adentrarse en el llamado espectador como sujeto, allí donde se siente tocado en lo más propio. Allí donde el peso de lo institucional y de los circuitos tradicionales se hace sentir inhibito-riamente va en busca de lo que en cambio la "calle" es más proclive a directamente establecer y manifestar en la relación con la obra.

Se suceden así todo tipo de reacciones, intercambios, reflexiones, cuando sorpresivamente a la vuelta de una esquina, saliendo de un negocio con la bolsa de las compras, trotando un domingo, paseando solo o con su familia y demás cotidia-neidades, el involuntario espectador se encuentra sorpresivamente ante un tráiler estacionado con pinturas, esculturas, objetos, y desde su experiencia de vida no estetizada nos devuelve eso que la obra prolonga y se realiza en uno no ya desde el lugar de un objeto estético a contemplar.

Incluso más allá de la multiplicidad de sentidos que ella puede evocar, aparece en los intercambios -de la misma manera que nos sucede en nuestro hacer- lo que pega en lo más íntimo, "sentir que su presencia no es un objeto sino una voz" como certeramente dijera Malraux, eso que invoca y moviliza; que llama, que enciende la llama y pone en juego un punto de ris-pidez, de encuentro discordancial con lo que, así como el Tráiler entra en calles y plazas, nos sorprende como ajeno, como cuerpo extraño, irreconocible. Ahí donde una obra abre un agujero y nos deja mu-dos, ante una pregunta sin respuesta, ante una presencia que grita -así sea con el leve trazo de un pincel-, la verdad de una ausencia radical.

* Integrantes del colectivo "Museo Urbano". La muestra “El tráiler”, se presenta en el Centro Municipal de Arte de Avellaneda, de martes a sábado, de 10 a 20, hasta el 1º de noviembre, con entrada libre y gratuita.