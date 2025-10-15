Con la atención puesta en la evolución de Jorge Broun y Angel Di María, Ariel Holan retomó las prácticas en Arroyo Seco con la intención de no hacer cambios en la formación de Central para recibir el domingo a Platense. El deseo del entrenador está sujeto a que el arquero y el ídolo canaya muestren buena evolución en los próximos días. La dirigencia, por su parte, presentó una Memoria y Balance donde se oficializa que el club tiene más de 103 mil socios y en la presente temporada se vendieron más de 16 mil abonos a platea. Números que nunca antes se lograron en entidad canaya.

Holan no quiere hacer cambios en la formación que viene de vencer a Vélez. Pero el partido en Liniers dejó lesionados y la prioridad está puesta en seguir la evolución de ellos para definir el equipo que recibirá a Platense el domingo a las 18. Por molestias musculares, Broun y Di María pidieron el cambio el pasado sábado. Los dos jugadores acusaron ayer aún molestias.

Pero el plantel recién mañana elevará las exigencias físicas en las prácticas y el técnico priorizará la recuperación de los dos jugadores para así llegar al entrenamiento del sábado con todos los jugadores titulares a dispocisión. Alejo Veliz también acusó molestias musculares luego de la victoria ante Vélez pero ayer se mostró sin dolores en el entrenamiento. La primera práctica de fútbol será el viernes y allí Holan espera disponer de la formación ideal.

Por otra parte, la dirigencia convocó para el lunes 27 a asamblea para tratar la Memoria y Balance que dio a conocer ayer. El informe destaca que el club alcanzó su récord histórico de socios al contabilizar un total de 103.540 socios. Esto posiciona al club como el cuarto equipo del país en superar los 100 mil socios. Y con la llegada de Angel Di María se multiplicó la venta de abonos a platea, siendo más de 16 mil los vendidos para el presente torneo Clausura.

En cuanto a la deuda del club, la dirigencia resalta que ya no tiene deuda bancaria alguna y la actual dirigencia ratificó el compromiso de no generar nuevas deudas que sean susceptibles de iniciar acciones judiciales contra el club. Es que el gran problema de Central es el rojo heredado de la anterior administración.

En causas judiciales de "alto Impacto" se tuvo que destinar dinero para el pago de cauciones abultadas y evitar que impidan el normal funcionamiento del club. Se realizaron acuerdos prejudiciales y cierres de juicios que representaban un riesgo para las finanzas. Las deudas incluyeron la falta de pago de impuestos en transferencias de jugadores al exterior como Jeremías Ledesma y Lautaro Blanco.