La Justicia admitió el requerimiento acusatorio sobre los tres imputados por el crimen de Ivana Garcilazo, la joven hincha de Central asesinada en 2023, en Ovidio Lagos y Montevideo, cuando volvía en moto de ver el clásico de fútbol en Arroyito. En el marco de la audiencia preliminar, el fiscal Lisandro Artacho sostuvo la misma acusación para Damián Reinfestuel, Ariel Cabrera y Juan José “Tuerca” Massón, quienes quedaron a un paso del juicio oral por el delito de "homicidio agravado por ser cometido con ocasión de espectáculo deportivo", con pedido de pena de 30 años de prisión, de parte de la Fiscalía. En tanto, la querella pide 33 años. Se estima que el juicio podría ser en marzo o abril del año que viene.

Los tres acusados, de 46, 44 y 42 años, están imputados como coautores del hecho por el que ayer el juez Fernando Sosa admitió la acusación formulada y ordenó prorrogar las prisiones preventivas. Además, dispuso un cuarto intermedio para el tratamiento de la prueba.

El fiscal Artacho del Equipo Fiscal Transitorio en Violencias Altamente Lesivas y sus pares Laura Ricardo y Carla Ranciari les atribuyeron el hecho del 30 de septiembre de 2023. Ese día, los acusados se reunieron, en la zona de Catamarca e Iriondo, para ver el partido entre Central y Newell’s. Al finalizar éste, dice la imputación, "los tres se dirigieron a la intersección de Montevideo y Ovidio Lagos. En esos momentos, la víctima, al igual que otras personas y vehículos, transitaba por Lagos en sentido norte-sur en una motocicleta. Al ver venir con ropa que la identificaba como parcialidad de Rosario Central, los acusados tomaron baldosas de la vereda y las arrojaron violentamente, asumiendo y aceptando la posibilidad cierta y probable de provocar su fallecimiento, tanto por el impacto directo de las piedras a la persona que se encontraba en movimiento, como por la posibilidad de hacerla perder el control del motovehículo e impactar contra el pavimento o ser arrollada por un vehículo".

Las dos primeras detenciones se dieron el 12 y el 26 de octubre de ese año. Los primeros dos arrestados fueron imputados y quedaron en prisión preventiva desde entonces. Por su parte, Reinfestuel estuvo prófugo un año y 9 meses. Este año fue detenido en Bolivia y en julio, luego de los trámites de extradición, fue imputado y se sumó a los otros dos.

Tras la audiencia, el fiscal indicó que “los tres cometieron el hecho. Cada uno hace un aporte específico. Cada piedra aumentó el riesgo sobre Ivana. Los tres son responsables”. Y sobre el planteo reciente de la defensa de Reinfestuel, en cuanto a que no tiene agudeza visual, dijo que “el juez no lo ha tenido en consideración y admitió los hechos de la manera que presentó la fiscalía el caso”.

"Creemos que las pruebas son contundentes", dijo Silvina, hermana de Ivana, en LT8, en la previa de la audiencia de ayer. "Los tres acusados deben tener la misma condena, son todos responsables por igual", remarcó.