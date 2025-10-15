Quedó imputado y en prisión preventiva el hombre detenido la semana pasada por el femicidio de su pareja, Solange Johnson, cometido en Felipe Moré, entre Viraroso y Gálvez. Los fiscales Alejandro Ferlazzo y Cecilia Cardinali le atribuyeron a Ángel B. el delito en contexto de violencia de género, en el marco de una relación en la que "predominó la violencia". La hija de 5 años de la mujer fue quien alertó a los vecinos la ver que la mujer no respondía.

El juez Bilbao Benítez ordenó la prisión preventiva del imputado por el plazo de ley. La Fiscalía le endilgó "haberle propinado múltiples golpes en distintas partes de su cuerpo y haber realizado distintas maniobras físicas con la intención de matarla, causando su deceso en forma violenta por asfixia por sofocación en contexto de los golpes", entre las 18 horas del 7 de octubre y la madrugada del día siguiente.

Además, la imputacion indica que "los golpes mencionados fueron propinados por el imputado en zona del rostro, brazos, piernas y tórax de la víctima". Y luego de ocurrido el hecho "mantuvo a la víctima ya fallecida durante horas en la vivienda, retirándose en horas del mediodía del 8 de octubre".

Para la Fiscalía, el hecho fue cometido dentro de un contexto de violencia de género, "con un marco de vulnerabilidad donde predominó la violencia física, psíquica y simbólica".