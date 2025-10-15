La escena política cobra temperatura a medida que se acerca la elección de medio término en la que 2,8 millones de santafesinos y santafesinas elegirán quiénes renovarán las 9 bancas de diputados nacionales que la provincia pone en juego en el Congreso. Y con este recalentamiento, hacen su agosto las consultoras que miden y encuestan. Tras un sondeo de la semana pasada que le atribuyó a Caren Tepp una supremacía de 12 puntos porcentuales por encima del candidato de La Libertad Avanza, y un remoto tercer lugar para la candidata oficialista Gisela Scaglia, 15 puntos abajo, el gobierno del frente Unidos reaccionó y contestó con otra encuesta donde su lista sigue estando detrás de Fuerza Patria pero en un cabeza a cabeza, y en cambio sería el libertario Agustín Pellegrini el que saldría tercero en esa carrera, pero ya no como escenario polarizado sino de tercios, tal la estrategia conveniente para el armado del gobernador Maximiliano Pullaro, uno de los impulsores del frente Provincias Unidas.

La nueva medición propalada por la Casa Gris en las últimas horas fue realizada por la consultora porteña GyC Comunicaciones, y a diferencia del cómputo anterior, la intención de voto aquí separa por solo un punto a las listas de Fuerza Patria y de Provincias Unidas: 26% para la nómina que lidera Tepp, 25% para la que encabeza la vicegobernadora, y 21% la de La Libertad Avanza, el sello presidencial con el que rema Pellegrini y su alto desconocimiento popular. Pero además, muestra la gestión de Maximiliano Pullaro con un nivel de aprobación superior al del presidente Javier Milei.

Los operadores oficialistas pronto interpretaron el trabajo para bajarle el precio a la concejala de Ciudad Futura y subírselo a como dé lugar a la chance de Carlos Del Frade como candidato a diputado del Frente Amplio por la Soberanía. Solo que el actual legislador provincial en este sondeo acredita 4% de intención de voto, pero arriba suyo está el "No sabe/no contesta" con 13%, y el voto a "Otros candidatos" con 5%.

En la encuesta de Nueva Comunicación, la mayor intención de voto la acapara Tepp, incluso por encima de lo que atrae el frente político que la contiene, Fuerza Patria. Y al revés, La Libertad Avanza mejora en esa chance si lo que se pregunta es por la fuerza política y no por su primer candidato. Pero allí la candidatura de Del Frade acaparó el 6,5% de las respuestas, y no el 4% como en el sondeo difundido por el gobierno provincial. Eso, con 8 puntos de indecisos todavía, podría definir una banca, estimada en alrededor de 90.000 sufragios necesarios como base.

En el sondeo de GyC, las preguntas se orientan a indagar en el trasfondo de la intencionalidad del electorado. Ante la consulta de votar legisladores favorables a tal o cual, resultó que el 26% lo haría para apoyar a Javier Milei, 25% para apoyar a Pullaro, 17% para respaldar a Cristina Fernández de Kirchner.

Contra todos los supuestos, en esta encuesta aflora un interés cívico por participar del comicio. El 59% contestó tener "algo" o mucho" interés en ir a votar el 26, contra el 41% que demostró apatía.

La estadística elaborada pone en contexto una serie de consultas que procuran mensurar la chance del gobierno provincial en este turno electoral. Por ejemplo, ante la pregunta sobre la situación económica y social de Santa Fe, el 31% respondió positivamente, y 36% de manera negativa.

Luego hubo un intento por comparar opiniones en las gestiones de Milei y de Pullaro. En cuanto al presidente, el 39% aprueba su labor y el 55% la reprueba. A la inversa, la gestión del gobernador merece 53% de aprobación y 39% de rechazo. El resto para llegar al 100% refiere a quienes no supieron o no quisieron responder.

Con todo, la mitad del electorado representado en esta encuesta considera que Santa Fe "está yendo en la dirección correcta" contra un 38% que entiende que no. Aquí se observa cierta diferencia con la percepción entre provincia y país, porque al preguntar sobre el rumbo del país, el 43% opina que es el correcto, pero quienes opinan que no ya aumentan al 51%.

Los valores más referidos para plebiscitar la gestión Pullaro son en materia de seguridad pública (31% de las respuestas), obra pública (13%), "recuperación de días de clases" (sic) (10%), "orden en cárceles" (9%), digitalización de trámites (7%), reducción del ausentismo laboral estatal (4%), "impulso a la producción" (3%) y plan de alfabetización (2%).

Consultados sobre la situación económica de cada grupo familiar, 50% respondió que sus ingresos "les alcanza justo, sin grandes dificultades". El 21% eligió la opción "no les alcanza, tienen algunas dificultades"; 16% para "no les alcanza, tienen grandes dificultades"; y 13% para los que "les alcanza bien, pueden ahorrar".