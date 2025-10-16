Mente maestra 8 puntos

The Mastermind; Estados Unidos, 2025.

Dirección y guion: Kelly Reichardt.

Fotografía: Christopher Blauvelt.

Música: Rob Mazurek.

Intérpretes: Josh O'Connor, Alana Haim, John Magaro, Hope Davis, Bill Camp, Gaby Hoffmann, Amanda Plummer.

Duración: 110 minutos.

Estreno: en salas únicamente y, a partir de noviembre, en la plataforma MUBI.

Es muy característico el modo en el que la directora estadounidense Kelly Reichardt puede hacer un film de época –como ya los ha hecho varias veces- y a la vez también dar cuenta de los signos de nuestra contemporaneidad, a través de una mirada en escorzo. La acción de Mente maestra transcurre hacia 1970, en una pequeña ciudad del interior del estado de Massachusetts, adonde las noticias que llegan por televisión desde los grandes centros urbanos dan cuenta de que el país ha perdido su brújula moral. Mientras las tropas estadounidenses hacen estragos en Vietnam, en muchas universidades de todo el país los estudiantes que se resisten a la guerra son perseguidos y reprimidos brutalmente. Nada muy distinto de lo que sucede hoy durante la administración de Donald Trump, aunque por entonces el presidente era Richard Nixon.

En ese contexto de caos y confusión, que a la apacible localidad de Framingham llega asordinado, un joven padre de familia –esposa (Alama Haim, la misma de Licorice Pizza), dos hijos- decide sin embargo traspasar una línea, de la que ya no podrá volver, como si algo del Zeitgeist lo impulsara a dar rienda suelta a una pulsión de la que ni siquiera él mismo parece consciente. Se llama J. B. Mooney (encarnado por Josh O'Connor, el memorable protagonista de La quimera), su obsesión es el arte y está decidido a robar del museo local cuatro pequeñas pinturas del artista Arthur Dove, considerado un pionero del arte abstracto estadounidense.

En esa época, la vigilancia de los museos era tan precaria como escasa (faltaban años para que aparecieran las cámaras de seguridad) y el robo, perpetrado a plena luz del día, parece simple. Pero como suele ocurrir en los mejores films del género –desde los de Jean-Pierre Melville hasta los de los hermanos Safdie- algo falla. En este caso, los cómplices son torpes, no hay demasiados sospechosos a la vista y J. B. Mooney deja demasiados dedos marcados. Su huella no será difícil de seguir.

Las artes plásticas como tema central ya estaban en la película inmediatamente anterior de Reichardt, Showing Up, que nunca se vio en la Argentina a pesar de haber pasado por la competencia de Cannes 2022. Ahora la notable cineasta, autora de títulos memorables como Wendy & Lucy (2008) y First Cow (2019), utiliza el arte como excusa para hablar de una época que parece distante, pero que no es muy distinta a la actual (ver entrevista aparte). Más ingenua, sin duda, pero no menos cruel y violenta, incluso para personajes como el bueno de J. B. Mooney, un irresponsable que apenas quería darse el gusto de poseer unos cuadros que admiraba. Y con los cuales soñaba, quizás, más adelante, salir alguna vez de pobre.

Es notable cómo Reichardt se nutre del cine de robos Made in Hollywood de los años ’70 –el realismo sucio de Tarde de perros, por citar el ejemplo más conocido- y a la vez va en la dirección exactamente contraria: le quita cualquier viso de espectacularidad, de búsqueda deliberada de suspenso (no de tensión, que es otra cosa), de música dramática incidental (prefiere un jazz discreto). Lo suyo siempre es el tono menor, la paleta de colores ocre, el minimalismo, los personajes grises. Se podría pensar que la directora hace su película con la misma modestia de recursos económicos con los que su protagonista planea su robo, pero también con el mismo amor por aquello que es su objeto del deseo. De esa sutileza está hecho el cine de Kelly Reichardt.