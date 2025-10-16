Jornadas. Colegio Estudios Analíticos invita a la 5ª Jornada de Temáticos 2025. Viernes 17 desde las 18, y sábado 18/10 desde las 9:30. Presentación de trabajos. Ejes: Discurso y subjetividades; La dimensión pulsional en la clínica, nuevas modalidades del síntoma; Actualidad de la transferencia. [email protected].



Cuerpos. Seminario Anual “El imperio de los cuerpos. ¿Cómo se puede vivir así?”, “Cuerpos y sinthome en la clínica de hoy”. Dialogan: Ángeles Ramírez Barbieri y José María Borlle. Coordina: Julia Kozol. Responsable: Diego Villaverde. Modalidad Presencial. Lunes 20 a las 19:30, en Château Rose- Alianza Francesa- Bv. Gálvez 2147, Santa Fe. EOL Sección Santa Fe.

Causa. Segunda Noche de la Orientación Lacaniana “La causa analítica”. Presentan: Irene Kuperwajs, Ludmila Malischevski, Gaston Cottino. Coordina: Paula Szabo. Modalidad: Híbrida. Jueves 23/10 a las 20. En EOL.