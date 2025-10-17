En los pasillos de Tribunales, hay términos que se repiten en expedientes judiciales: “manipulación”, “memoria implantada”, “revinculación forzada”. La sospecha cae sobre las madres y profesionales que acompañan a las infancias, en lugar de investigar a los denunciados. “Estamos viendo cómo la misoginia y los discursos de odio se institucionalizan", dice Carlos Rozanski, presidente de la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (AEVAS), que organiza el Segundo Congreso Internacional sobre Abuso Sexual Infantil (CIASI 2025).

El Congreso, que se realizará hoy y mañana en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), emerge de esa urgencia: fortalecer el tejido entre conocimiento científico, práctica profesional y protección a las infancias. Con la participación de Dora Barrancos, Juan Carlos Volnovich, Sonia Vaccaro (en forma virtual), Liliana Hendel y Vita Escardó, entre otras personas de gran prestigio nacional e internacional, el CIASI será un espacio de reflexión, intercambio y resistencia.

El momento es crítico por la magnitud de la persecución a las mujeres que denuncian, las profesionales que las acompañan y la duda sobre las víctimas. El proyecto de Carolina Losada para sobrepenalizar lo que llama "falsas denuncias" es parte de ese backlash que busca frenar los avances en derechos de las infancias. Y si bien ya no está bien visto usar el concepto de “Síndrome de Alienación Parental”, que no tiene sustento científico, muchos operadores judiciales siguen apelando a otras expresiones para consolidar la figura de la madre manipuladora.

Asimetría inédita

Rozanski fue juez federal, es doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de La Plata y una eminencia en temas de abuso sexual contra las infancias. "Este momento es inédito en cuanto a la crueldad que están ejerciendo quienes tienen en sus manos, por lo menos, el Poder Ejecutivo, una parte del Judicial y una parte también del Legislativo. Nosotros necesitamos dar respuesta desde la seriedad y desde el rigor científico", plantea como presidente de la asociación organizadora.

El diagnóstico no es aislado. En los últimos años, distintos equipos interdisciplinarios de salud mental, educación y justicia han denunciado la persecución sistemática a madres protectoras y profesionales que intervienen en casos de abuso sexual infantil. Una ofensiva que, con las consignas del “cuidado de la familia” o la “neutralidad científica”, reinstala discursos conservadores que buscan retroceder décadas en términos de derechos humanos.

"La problemática del abuso y de todas las intervenciones necesarias para proteger a niños, niñas y adolescentes es un tema vigente todo el tiempo. Pero en este momento, con estas particulares políticas de Estado que estamos sufriendo, todo es más difícil. Articular las redes de cuidado es más difícil, porque se han desmantelado muchos organismos y los resultados son terribles: vemos cómo han aumentado los femicidios", plantea la psicóloga Bettina Calvi, fundadora de AEVAS y coordinadora, junto a Rozanski, del CIASI 2025.

Considera que el caso del femicida Pablo Laurta (ver nota aparte) es "un analizador" en un momento histórico de "falta de protección a las madres que denuncian abusos o violencia sobre ellas mismas y sobre sus hijos e hijas". Justamente, Laurta era un activo impulsor de la guerra contra lo que llaman "falsas denuncias".

La situación es muy grave porque esta embestida también provoca temor en profesionales. "Nos cuesta mucho encontrar a quién derivarle un caso, porque los equipos que nos atrevemos aún a recibir estos casos no tenemos espacio para recibir más pacientes, y no hay a quién derivarlos, porque las profesionales tienen miedo", cuenta Calvi.

Un espacio colectivo

La organización está a cargo de AEVAS, una entidad de bien público, sin fines de lucro ni subsidios económicos de ningún tipo. Cuenta con la adhesión de una amplia red de instituciones y colectivos: el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Santa Fe, la Universidad Nacional de Rosario, la Red de Psicólogas Feministas, la Asociación de Trabajadoras Sociales en Salud Mental, la Defensoría del Pueblo, Las Casildas, Mujeres por la Justicia y equipos territoriales que sostienen el acompañamiento cotidiano a víctimas de abuso.

El primer CIASI se realizó en 2022, con una importante concurrencia nacional. El contexto de esta nueva edición es muy diferente. “Hay dos aspectos opuestos. Por un lado, lo que está enfrente es algo gigantesco: no son solo proyectos legislativos, sino todo un poder del Estado —en este caso, el Poder Ejecutivo de la Nación, nada menos— que, por primera vez en la historia, está en cabeza de una persona que tiene tanto odio y resentimiento hacia los sectores vulnerables", señala Rozanski sobre el decidido apoyo e impulso del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, al proyecto de Losada. "Ahí se ve la magnitud de lo que hay enfrente, con los discursos, con los proyectos legislativos, con todo lo que significa tener una parte del Estado en contra".

Toda esa maquinaria estatal actúa contra "el sector vulnerable de las víctimas, que son las niñeces; por supuesto, son las madres de las niñeces, son las y los y les profesionales que asisten a esas niñeces y a sus madres, un conjunto de personas que la están pasando realmente muy mal", sigue describiendo Rozanski.

Una obligación ética

La construcción de conocimiento colectivo es una apuesta porque "no es posible ni serio tratar una temática de esta envergadura, como es el abuso sexual contra las niñeces, si no hay un rigor científico".

Desde su experiencia profesional, Calvi expondrá el viernes por la tarde sobre las secuelas que sufren las mujeres que han padecido abusos en su infancia. A la profesional también le parece preocupante que la prédica de estas organizaciones destinadas a deslegitimar a las víctimas convenza a gente que "prefiere muchas veces pensar que el abuso, que es muy angustiante, no puede haber sucedido, pero la verdad es que sucede".

Calvi afirma que "sucede mucho y hay que ponerle un freno con la denuncia. Y, por supuesto, después la justicia tiene la obligación de investigar".

Y las profesionales que reciben "un caso con una sospecha de abuso tenemos la obligación también, profesional y ética, de evaluar si ese niño o esa niña tiene señales de haber sufrido un trauma y si es compatible con un abuso".

Temáticas urgentes

El CIASI 2025 desplegará talleres y conferencias sobre temáticas urgentes: el develamiento del abuso sexual en las instituciones, las reacciones violentas frente al develamiento del abuso, los efectos del abuso sexual en la subjetividad y su abordaje clínico, las intervenciones respetuosas en casos de abuso, las estrategias destructivas del patriarcado, la redacción de los informes profesionales, las estrategias para la prevención de las violencias sexuales y la reparación del daño. Habrá una ponencia central el sábado a las 16.30, titulada "El mito de las falsas denuncias". Ese mismo día, a las 18, se realizará una lectura de poemas de Luisa Kuliok: "La poesía… que en su vuelo libera y abraza".

Más allá de los nombres, el CIASI se proyecta como una escena política del saber. Una forma de decir que, frente al desmantelamiento institucional y la violencia simbólica, aún hay una trama que resiste: la de quienes trabajan todos los días en hospitales, escuelas, defensorías y juzgados, sosteniendo el derecho de las infancias a vivir libres de violencia.

Para Rozanski y Calvi, la protección de las infancias no es un tema técnico ni de una sensibilidad particular, sino un compromiso con la justicia. El CIASI 2025 será mucho más que un encuentro profesional: será una afirmación colectiva frente a la crueldad institucional y el retroceso de derechos. Un modo de decir, con palabras y con acciones, que la protección de las infancias no se negocia.

El programa completo puede consultarse en la web de AEVAS.