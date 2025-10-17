El presente de Mariano Loiácono es de esplendor, su trompeta viaja por el mundo, toca y graba en Nueva York, pero sabe que sus raíces las tiene aquí. Afortunadamente, nunca falta la oportunidad de volver a escucharlo; y será su visita de esta noche, con su New Quintet, a las 21 en Teatro Lavardén (Mendoza 1085), la que propicie también su reconocimiento como Visitante Distinguido de la Ciudad, por parte del Concejo Municipal. “Estoy muy entusiasmado por el concierto y sobre todo impresionado con el reconocimiento que me va a hacer el Concejo, la verdad que es una sorpresa. Rosario es una ciudad que adoro, me encanta; allí viven mi hermana, mis sobrinos; he dado clases durante siete años en la Escuela Municipal; tengo amigos, y he tocado con un montón de gente que también fueron alumnos míos. Rosario es hermosa y muy cercana a mi pueblo, Cruz Alta; siempre me dan ganas de visitarla”, comenta Mariano Loiácono a Rosario/12.

-Tenés una trayectoria internacional y tocás en Nueva York, pero siempre estás volviendo a tus afectos.

-Para mí es parte de lo mismo, es la vida musical la que me ha llevado a tocar a lugares que siempre he deseado. Cuando empecé a tocar jazz, quería tocar con los mejores músicos y soñaba con Nueva York, pero eso no quita que disfrute mucho de tocar con los músicos de acá, con la gente de Rosario; cuando, por algún motivo, nos cruzamos, siempre la paso bien; todos ellos son parte de este recorrido musical y son tan importantes como todos los demás.

-Vas a presentar Little Waltz, el disco que grabaste en Nueva York; que se haya editado y distribuido allá le agrega algo diferencial a tu música, ¿no?

-Exactamente, es distinto de Vibrations (2019), el disco anterior, porque en ese caso, fue un productor de acá el que me bancó para que lo grabara allá; en este caso fue diferente, porque me convocó Willie Jones III, el baterista, dueño del sello WJ3 Records. Y es otra cuestión, porque para mí es muy importante que te convoque el productor de un sello, antes que gestionar todo uno mismo; a nivel musical es igual, pero si te convoca alguien quiere decir que tiene un interés en tu música, con tu música.

-Lo que significa haber logrado el reconocimiento en el ambiente específico.

-Yo toqué con Willy varias veces en los últimos años y siempre la pasamos muy bien, para mí es un baterista fuera de serie, una cosa tremenda. Es de los mejores del mundo, sin duda. Cuando me dijo: “Quiero grabar un disco a nombre tuyo, que salga por mi sello”, fue una sorpresa y una gran alegría. Recuerdo la vez que escuché tocar a Willy en vivo, en el año 2014; siempre lo había escuchado en discos, pero nunca en vivo. Fue con el grupo de Eddie Henderson, el trompetista, y no podía creer cómo tocaba, el swing que tiene. Después me tocó compartir escenario con él, y finalmente me convocó para grabar un disco. Para mí es todo como bastante impresionante.

-Little Waltz es tu séptimo disco, ¿qué pasó acá de manera diferente a los anteriores?

-En principio, escucho un poco más de madurez en la música, que es algo que vengo buscando. No es algo en lo que esté exigiéndome, pero intento tener una sensación de la música desde otro lugar, que sea un poco más grupal antes que individual; no solo de mi parte, sino de todos los componentes del grupo. Creo que el sonido grupal de una banda claramente se relaciona con la madurez musical del líder, con qué es lo que éste pide y demás. Este disco tiene un poco eso, un sonido de grupo que me hace sentir cómodo, más allá de lo que toque cada uno de los músicos, que obviamente me encantan, porque son todos unos genios y los admiro.

-Aquí vas a tocar acá con otros músicos -Sebastián Loiácono (saxo), Ramiro Penovi (guitarra), Santiago Lamisovski (contrabajo) y Manuel Bayúgar (batería)-, me imagino que esa misma propuesta se debe trasladar a ellos.

-Mi rol, como líder, es intentar pedirle a cada uno qué tocar, para generar ese sonido que es el que yo quiero, como si fuese el del disco, pero con ellos. En el disco hay piano, pero en este caso vamos a tocar con guitarra, porque en Lavardén no hay piano, y a mí no me gusta tocar con teclado; Ramiro Penovi es alguien con quien toco un montón, mi trabajo será encontrarle la vuelta a eso, para que logremos la sonoridad que a mí me gusta. Yo trabajo bastante en escuchar a los músicos que elijo, para saber qué pedirles y qué cosas no. No es que todo el mundo puede tocar todo, por más que técnicamente lo puedan hacer. Hay gente a la que musicalmente le sale una cosa y a otra le sale más tipo ejercicio, por la obligación de tener que hacerlo. Lo que quiero es llegar a ese lugar donde cada uno pueda expresar lo que tiene, con la música, y que eso nos lleve al sonido de grupo que quiero lograr.

-Los temas del último disco son de varios autores, ¿cómo llegás a la selección y elección de temas que sean cercanos a esa sonoridad que querés lograr?

-Yo tengo mi repertorio, hace años que toco, siempre me gustó saber temas y conocer el repertorio del jazz, que me parece una parte muy fundamental en lo que es el lenguaje de esta música. La selección en principio la hicimos con Willy Jones, que además de productor ejecutivo fue también el productor artístico del disco. Yo le pasé varias opciones y él me sugería cuáles tocar, y lo fuimos charlando hasta llegar a lo que era más interesante para el disco. Pero es también a prueba y error, me ha pasado un montón pensar en un tema que me encanta para el grupo, pero al tocarlo no encontrás lo que pensabas podías decir, ni tampoco cómo presentar lo que el autor propuso. Cuando uno elige un tema, hay que intentar respetar el mensaje que quiso dar el autor, y además agregar la mirada propia. Es difícil y a veces no se logra. Cuando es así, lo descarto, porque no es para mí o no es para este grupo.

La grabación de Little Waltz contó con las participaciones de Justin Robinson (saxo alto), Anthony Wonsey (piano), Danton Boller (contrabajo) y Willie Jones III (batería); esos temas serán escuchados esta noche, también junto a otras composiciones inéditas. “Durante los primeros días de noviembre iré otra vez a tocar a Nueva York, en los clubes de allá; y tengo otra grabación con Willie Jones para un disco suyo, que se grabará en el mítico estudio de Van Gelder, donde se grabó todo lo de Blue Note”, agrega Mariano Loiácono, uno de los músicos de jazz más relevantes de la escena contemporánea.