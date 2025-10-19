El nivel de volatilidad de los activos argentinos no deja de sorprender. La semana pasada empezó con furor por las acciones y los bonos soberanos y terminó con una nueva caída de títulos públicos y un salto del riesgo país, el cual se ubicó por encima de los 1000 puntos. El Tesoro de Estados Unidos volvió a intervenir en el mercado cambiario pero no fue suficiente para frenar las expectativas de devaluación. Los dólares financieros cerraron a última ho
No hay tweet de Bessent que alcance para frenar la corrida
El mercado, en modo "ver para creer"
Hay sectores del mercado que advierten que el día que Trump se levante cruzado, puede ocurrir cualquier cosa.
