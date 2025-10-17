Sin indicios sobre el 11 titular, la Selección Argentina trabajó este viernes por la tarde en una soleada Santiago, de cara a la final del Mundial Sub-20 que disputará este domingo ante Marruecos en Chile.

Luego de la gran prueba de carácter exhibida el último miércoles ante Colombia que le valió el boleto al partido definitorio, la incógnita pasa por si el seleccionador Diego Placente pondrá en cancha una última línea con cuatro o cinco defensores.

Eso sí: Maher Carrizo cumplió la fecha de suspensión y es casi un hecho que juegue en lugar de Ian Subiabre. Este sábado a las 11 habrá conferencia de prensa del seleccionador junto al capitán Julio Soler.

Cabe señalar que, para la final de este domingo, tanto Placente como varios integrantes del plantel buscarán revancha por la eliminación en semifinales del Mundial Sub-17 de 2023 a manos de Senegal.

Dos por el podio

En tanto, por el tercer puesto del Mundial Sub-20, la selección de Colombia se medirá este sábado a las 20 (TV: DSports) con su par de Francia, en el Estadio Julio Martínez Prádanos.

Colombia llega a este encuentro luego de la ajustadísima derrota 1-0 que sufrió en las semifinales ante la Sub-20, en un partido donde tuvo jugadas claras, pero terminó sufriendo la falta de efectividad.

Para este cruce, el director técnico César Torres no podrá contar con el defensor Jhon Rentería, expulsado en el encuentro ante Argentina.

En su camino a las semifinales, Colombia había terminado primera en el Grupo F con cinco puntos, mientras que en los octavos de final y en cuartos dejó en el camino a Sudáfrica y a España. En caso de ganarles a los galos y colgarse la medalla de bronce, igualarán la campaña de 2003, que fue su mejor actuación histórica en este torneo.

Francia, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros, para luego dejar en el camino a Japón y a Noruega; en las semifinales cayó por penales ante Marruecos, en un partido que terminó igualado con un gol por lado luego de 120 minutos reglamentarios.