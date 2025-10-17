“Queremos que los estudiantes sepan que en su partido hay una universidad que los abraza”, señala Hugo Martínez, gestor cultural, artista escénico y director del proyecto de vinculación entre juventudes, universidad, ciencia y arte llamado "Archivo de Futuros". Se trata de una cápsula del tiempo, capaz de conservar la imaginación, las ideas y las representaciones de los porvenires de los jóvenes elaboradas por los y las estudiantes de los últimos años del secundario del partido de San Martín. Esa cápsula será reabierta el año próximo junto a una nueva generación de participantes y tendrá su presentación oficial los días 30 y 31 de octubre, en el marco de la 10.ª Feria de Ciencias Humanas y Sociales de la UNSAM.

El proyecto se inscribe en la línea de investigación que desarrolla el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas (LICH) de la UNSAM, dirigido por Silvia Grinberg y Marina Farinetti, que indaga los modos en que el futuro puede convertirse en objeto de estudio, de imaginación y de práctica. En ese contexto, y a partir de las actividades y talleres de podcast, producción audiovisual, escritura y pensamiento crítico que cada año reúnen a estudiantes de distintos secundarios del municipio (coordinados por Yanina Carpentieri y Sofía Dafunchio, también al frente de la feria), surgió la inquietud de vincular la práctica artística con el pensamiento sobre los futuros.

“Dijimos: che, hagamos algo con todo esto que vienen construyendo los pibes y las pibas, que quede, que se preserve, porque ahí hay una historicidad comunitaria construida”, dice Martínez en relación a la producción que los estudiantes llevaban adelante en los talleres. Aquello que los y las estudiantes depositen dentro del archivo será guardado y se desclasificará al año siguiente, cuando un nuevo grupo de estudiantes se sume al proyecto y deje, a su vez, sus propias sensaciones y deseos para los próximos años. De este modo, la propuesta garantiza su sostenibilidad en el tiempo, construyendo una historicidad del presente y un registro vivo de lo que las juventudes piensan en cada momento. “El archivo funciona como un dispositivo que atraviesa tiempos y disciplinas, sostenido por una idea transversal: pensar a las juventudes como hacedoras y protagonistas en la construcción de un pensamiento colectivo sobre lo universitario y la práctica científica”, señala Martínez. Así, las y los jóvenes son reconocidos como actores fundamentales en la producción de conocimiento.

“El año que viene se sumará otro grupo, para que sea una construcción colectiva".

La edición especial de la feria 2025, en donde será presentado por primera vez el proyecto, lleva por título “¿Qué palabras queremos llevar al futuro?”, una pregunta que condensa el sentido de esta experiencia. Para concretar la propuesta, el equipo presentó el proyecto al programa “Futura” del Centro Cultural de España en Buenos Aires, coordinado por Juan Urraco, y todos remarcan que fue posible su elaboración gracias al apoyo económico de la Fundación Williams. “El vínculo inédito que armamos fue entre la Escuela de Humanidades y la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad de la UNSAM, que tiene el FABlab, un laboratorio de diseño integral que trabaja con materiales diversos, pasivos ambientales y materiales recuperados. Nos vinculamos con ellos para poder crear la estructura: una cabina, una especie de cápsula del tiempo”, explica con entusiasmo el director, e inmediatamente muestra los planos que el equipo diseñó para construir el artefacto, que bien podría ser una nave espacial.



La nave

El diseño de la cabina, construida totalmente con elementos recuperados de las industrias de la zona, contempla un espacio amplio, con capacidad para más de cinco personas y distintas estaciones que permiten dejar plasmadas ideas, sensaciones y voces. También incluye una urna externa donde se podrán depositar mensajes y deseos para los estudiantes del año siguiente, generando así otra forma de participación para quienes no deseen ingresar al habitáculo. Hasta el momento hay 40 instituciones confirmadas para participar, lo que representa alrededor de 600 estudiantes.

Las estaciones que existen dentro de la cabina son cuatro. En la primera, denominada “Estación de escucha: susurros del tiempo”, los y las estudiantes se encontrarán con sonidos de la naturaleza, tangos de otras épocas y registros de tecnologías que, por una cuestión generacional, no conocieron. “Como el zumbido del Messenger”, bromea Martínez. Se trata de una propuesta pensada para habilitar una escucha profunda, capaz de conectar distintos tiempos y experiencias. En el centro de la cabina se encuentra la “Estación visual: el futuro como imagen proyectada”, que posee un retroproyector que los y las participantes podrán operar, dejar imágenes, filminas, escribir palabras y proyectarlas en el interior sobre tres de los paneles que conforman el habitáculo. De ese modo, se conformará una imagen colectiva del futuro. “Es una especie de grafiteo lumínico que vincula lo tecnológico con lo analógico”, señala el gestor. También habrá cámaras digitales para registrar las producciones realizadas y dos filmadoras de mano en la “Estación audiovisual: voces y ecos al porvenir”, con las que los chicos podrán grabar mensajes o registros para los estudiantes de la próxima edición de la feria. En el exterior de la cabina se encontrará la “Estación huellas”, para escribir, dibujar o imprimir deseos y preguntas que irán a la urna mientras se descansa en los puffs reciclados creados por el FABlab. “Es una experiencia inmersiva, con techo, plantas donadas que se activan con luces LED mediante sensores y una música suave que acompaña el recorrido”, dice Martínez.

La cápsula del tiempo fue diseñada con elementos recuperados de la industria de la zona.

El diseño de la cápsula se pensó a partir de la experiencia con los estudiantes en los talleres de podcast, producción audiovisual, escritura y pensamiento crítico que brindan las organizadoras de la feria. “No sabés las cosas que hacen, lo que imaginan, es impresionante. Abren otras formas de pensar, otros modos de decir”, explica Martínez al reflexionar sobre el “Glosario de Futuros” que los estudiantes elaboraron colectivamente con palabras inventadas o con sentido modificado. Algunas de las más recordadas por el equipo son “deverdación” (una zona o lugar en donde quitan y prohíben el acceso a espacios verdes); “eternancia” (noción que retoma el componente ideológico de “El Eternauta” para “asumir el compromiso de sostener esa memoria viva y dejar que nos movilice lo que le sucede al otro o a la otra, bajo la convicción de que nadie se salva solo y que la solución es siempre colectiva”); “Kiloalimentación” (que refiere a “un movimiento o iniciativa que busca generar conciencia y acción en torno a la alimentación escolar, promoviendo cambios positivos en la calidad y el contenido de los alimentos ofrecidos en las instituciones educativas) o la resignificación de “abracadabra”, que simboliza cómo los jóvenes perciben el éxito en redes sociales como algo rápido, efímero y casi mágico, que puede aparecer de la nada gracias a un posteo, un like o un video viral. “Cada palabra inventada propone una redefinición, un secreto compartido o una rareza que reconfigura el sentido del lenguaje”, explica el director del proyecto, que anuncia que el glosario será prontamente editado como libro por la universidad, y en la activación estará impreso sobre telas, para que los chicos y chicas puedan encontrarlo dentro de la cabina. “El año que viene se sumará otro glosario, porque la idea es que sean capas y capas de construcción colectiva: cada generación deja su huella y construye sobre la anterior”, concluye Martínez.



El Archivo de Futuros podrá visitarse de forma gratuita en el marco de la Feria de Ciencias Humanas y Sociales que tendrá lugar el 30 y 31 de octubre en el Campus Miguelete de la UNSAM.