La Municipalidad de Rosario dispuso este sábado 18, previo a la celebración del Día de la Madre, el estacionamiento libre gratuito en la zona delimitada por Bv. Oroño, Tucumán, Mendoza y Buenos Aires, mediante la implementación de la Ordenanza N° 10.552. La medida deja sin efecto el cobro del estacionamiento medido en ese sector durante todo el sábado, con el objetivo de propiciar la llegada de vehículos al centro de la ciudad y, a su vez, incentivar las compras y paseos en el marco de dicha celebración.
