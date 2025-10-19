Como parte del plan de modernización y mejora del equipamiento de higiene urbana, el municipio tiene prevista la instalación de más de 100 nuevos contenedores en la zona norte de la ciudad. En ese marco, en la plaza Cabo Álvarez (Cabo Principal Álvarez y Darregueira), el intendente Pablo Javkin presentó las primeras 56 de esas flamantes unidades, las que serán colocadas en barrio Sarmiento, en el sector delimitado por bulevar Rondeau, Gregoria Matorras, Pacheco y avenida Sorrento. Asimismo, se incorporarán otros 47 contenedores en barrio Arroyito, en el área comprendida por las calles Olivé y Juan José Paso, y las avenidas Sabin y Alberdi. En ambos casos, se trata de contenedores de 1.100 litros de color verde, con sistema de carga trasera, de tapa plástica con normas europeas de calidad y ruedas, de mayor resistencia y vida útil.
