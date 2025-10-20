Ya se fue la mitad de la casa. Ya hice pis. Son las 7:42 del jueves 3 de junio. Me subo a la balanza. Marca cien menos que ayer. Agarro el celular y anoto.

Todo está registrado desde hace años en un autochat que dice “Pesos”. El primer registro fue el 9 agosto de 2020, era pandemia y yo vagaba por en el plan Alco Virtual. Tenía que sacar fotos de cada ingesta y mandárselas a las compañeras que me asignaban esa semana. Una era Mirna.todosano de San Salvador de Jujuy y la otra era Pausipuedo de Neuquén. Nos hacíamos acompañamiento, pero yo las sentía como un soplido en la oreja, como policías de la harina de mandioca y el yogurt casero.

A la primera foto del desayuno Mirna me recomendó cambiar las tostadas por galletas de arroz para no empezar el día con tanta carga. Pau, por su parte, dijo que le estaba costando muchísimo no incluir fruta a cada hora, que era lo único que le calmaba la ansiedad. Yo vivía en estado de ansiedad y en las fotos no mostraba las gomitas que comía a la noche y corría de plano las galletitas que eran mi base de alimentación para sobrellevar el encierro con un recién nacido y una hija de tres años.

A las semanas me borré de Alco Virtual. Pau y Mirna lo lamentaron muchísimo y me invitaron a una videollamada a la que nunca respondí.

Mi memoria puede olvidarse de cosas que pasaron en algún año, con quién estaba o qué tenía puesto, pero nunca cuánto pesaba. Qué peso tenía cuando me separé de Fede: 68.300; cuando empecé el trabajo en el Call Center: 77.600; cuando me fui del Call Center: 83.200; cuando me casé: 69.100; cuánto pesaba cuando conocí París y cuánto aumenté en cada patisserie, contabilizando no excederme en el plan. Igual me excedí.

Conozco exactamente mi peso máximo y mi peso mínimo, ese que está fijado para decirme una y otra vez que tengo que volver ahí. Los pantalones de gorda que tiré el año pasado, los de flaca que luchan por volver a entrarme, pero no hay caso. Quizás ese momento no vuelva más.

El amor saca el hambre, pero después lo devuelve, con mucha más voracidad. El matrimonio hace lo mismo. Te canta el arrorró por un tiempo y después te despierta al ritmo de AC/DC. Mi placard aspiracional que quiere una vida de flaca que nunca llega.

Tengo media hora para cambiarme. Elijo un jean chupín y una polera negra. La polera tiene un cuello tubo que marca la papada, entonces la cancelo. Paso por un buzo tipo cangurito que me da carpa. Pruebo con un saco gris que compré el año pasado en una liquidación. Los botones insisten, parecen judokas llegando hasta el final de su lucha. En el fondo del placard, hecho un bollo, encuentro ese pulóver azul marino finito, el comodín, pero tengo que cambiar el jean o me va a amatambrar. Todo me da vieja. ¿Cuál es el momento en que la ropa pasa a ser de “señora”?

Pasaron veinte minutos y sigo descalza. Me paro frente al espejo, me levanto el pelo armando una media cola invisible. Lo suelto y armo un jopo de costado. Lo vuelvo a raya al medio. Pongo el flequillo sobre la frente, lo separo. Niego con la cabeza. Me muerdo el labio inferior, me puse demasiado rojo. Me lo saco con papel higiénico. Me pongo en puntas de pie para verme completa, pero no llego. Pego un salto y la rodilla me da un tirón, no me gusta. Ya llego tarde, como siempre.

Justo aparece mi hija, con una febrícula que la deja en casa y que obliga a venir a la niñera que también está llegando tarde y hace que el día se desorganice por completo.

–Mami, ¿por qué tantas veces cambias de ropa?

–Luna, ¿qué hacés despierta? Andá a acostarte.

–Decime lo de la ropa y me voy a la cama.

–Me queda todo apretado y me aprieta tanto la panza que me hace doler. Me parece que tengo que comprarme ropa nueva.

–Vos siempre tenés ropa nueva y toda te queda apretada, menos el pijama, y a mí no me dejas cambiar de medias para ir a la escuela.

–Hablamos de todo esto cuando vuelvo, ¿dale? Portate bien, hacele caso a Georgi.

Desayuno a las apuradas. Dos huevos revueltos, queso untable y poca palta, me dijo la nutricionista que no abuse. Lo degluto sin pensar. Levanto dibujos que quedaron en la mesa y las galletitas anillitos que mis hijos dejaron tiradas en el sillón. Es un arcoiris de hidratos, pero esta vez no peco ni con una miga. Mis hijos comen todo lo que yo no.

Estoy con proteica, cero harinas, al menos para deshincharme. No puedo ingerir nada que las contenga, ni frutas ni legumbres. Solo verduras, carnes magras y lácteos descremados. La hago cada vez que llego a este extremo, cuando ya no me aguanto y mi repaso cerebral redacta titulares del estilo: no podés hacer crossfit, no podés tirarte de un parapente ni hacer algún trekking muy empinado, no da que te claves un combo triple de Burguer King, pero tampoco que te hagas la fit comiendo un chía con yogur porque nadie te creería, no podés sobresalir mucho, nada de mucho escote ni pantalones blancos, esta ropa no es para vos, no calentás ni a un microondas, en tres años no vas poder atarte los cordones, tu ex te dejó por una flaca, vas a ser como tu mamá, peor, vas a morir como tu mamá. Sola, con obesidad mórbida y con insuficiencia respiratoria.

Hago el trayecto habitual al trabajo. Las cinco cuadras que me separan del subte las camino con la rendición del que nunca llega a horario. Entro a Instagram. Los centros de estética arremeten fuerte. Empiezan por las uñas bicolor y terminan en un botox facial para +25. Las promos ofrecen 2x1 en criolipólisis, ultracavitación, liposucción láser y radiofrecuencia. Me pongo a leer el libro que tengo en la cartera. Paso del bisturí mental a Selva Almada en la humedad misionera. Intento distraerme, pero justo ahí arranca el escaneo mental. La de al lado es más caderona que yo, pero usa un jean chupín color bordó que le queda bien; la que está parada con el morral de cuero se lo pone así para que le tape la panza; el chico de los lentes negros le da el asiento a una que no está embarazada pero el cree que sí. En una época siempre me ofrecían el asiento; ahora no me lo ofrecen porque ya sería un embarazo de riesgo por la edad. La chica no embarazada agradece, pero no se sienta. Una flaquita con el pelo lacio tipo japonesa pero teñida como una mandarina tiene una pollera que podría usar mi hija, escocesa estilo animé; además lee, es culta. Punto para ella. Es flaca y ahora está de moda la cosa asiática. ¿Qué habrá soñado ser de chica?

Cuando yo era chica pensaba que no había manera de que la gente flaca fuera infeliz, que ya tenían un ochenta por ciento de felicidad garantizada. Los gordos, en cambio, veníamos con el porcentaje en negativo. Un gordo feliz claramente fingía felicidad.

Llego al trabajo. Ivana y Carolina se pasean con una bolsa de bizcochitos por toda la oficina. Digo que no, que me duele la panza. Estoy harta, total hago dietas que después no tienen éxito y ellas preguntan cuánto bajé. Se me acerca Noemí por lo bajo. Se pone los lentes hasta la nariz y con su timbre finito encara:

–Carlita, no hace falta que inventes que te duele la panza. Yo sé lo que pasa. Estás con proteica. El otro día te vi almorzar tres fetas de queso. ¿Estás bien, mamita? ¿Necesitás algo?

–Dejar de comer necesito y que me entre la ropa.

–¿Pero después no es peor? Porque yo llego a mi casa y me como un asado completo.

–No sé, Nomi. Pasame las planillas.

Agarro el mate como mi amuleto de suerte y no lo suelto hasta terminar la jornada. Ivana y Carolina siguen con el reparto de bizcochitos, los chismes de la farándula del momento, quién tuvo más hijos, si la china o Wanda, cómo les quedó el cuerpo después de parir, si la boca se las hizo el mismo cirujano y que después de los treinta por más plata que tengas ya no podés ser la misma.

Salgo del trabajo abombada del hambre. Un chico de dientes muy blancos me para en la calle queriendo venderme pañuelitos descartables y asoma un “para vos hermosa”. Piensa que le voy a creer, o que le voy a comprar los pañuelitos porque me diga eso. Hermosa, ¿cuándo me sentí hermosa? El día de mi cumpleaños de quince, después de estar dos semanas a sopa de zanahorias y semillas en las orejas. “Estás hermosa” me decían cuando estaba a punto de parir, y fue la única vez que la panza no me dio vergüenza.

Al pibe de los pañuelitos igual no le compré.

En el subte de vuelta empaté con una de rulos que atentaba usando ropero de flaca, un jean ancho con una remerita de la que asomaba un ombligo que nunca vio el verano y ahora se atreve al grito de “yo también puedo”. La banqué más por trastornada que por feminista.

La panza me empieza a hacer ruido. Antes de llegar a casa paso por la dietética, una nueva, grande y cheta que pusieron en el barrio, en busca de algo que me salve.

–Si venís por los postres Tammy, no quedaron, llegan el miércoles.

–Ah, está bien, gracias. Pasaba a mirar los tecitos igual.

Miento. Siempre voy por los malditos postres los lunes, solo que me avergüenza ser reconocida por lo que como. Compro una cajita de té que dice India Fresh con sandía y pétalos de rosas. Debe ser espantoso, como cada caja que compro y queda archivada al fondo de la alacena. Bendito seas, Taragüi común.

Mi casa me recibe con la paz armonizada de cada día:

–Te dije que te vayas a bañar.

–No quiero. Estoy mirando videito.

–Si no te vas a bañar, no mirás youtube por una semana.

Mi hijo se aferra a la computadora como si fuera la copa del mundo.

–Hola, llegué.

–Tu hijo no se quiere bañar y la otra te rompió la balanza.

–¿Cómo que me rompió la balanza?

–Quiso agarrarla y la dejaste tan arriba que cuando se trepó a buscarla se le cayó y se le partió.

La miro sin saber qué decirle.

–Es que te veo a vos siempre subida a la balanza y yo también quiero saber cuánto peso.

Mi marido adelanta los brazos como diciendo “ahora hacete cargo, te toca a vos”.

Abrazo a mi hija y ella me rodea la panza. Recuerdo el abrazo de mi mamá y el refugio mullido de su olor. Cuando era chica pensaba que las mamás tenían que tener esa forma, que no había otra.

Voy hasta la habitación y la observo desde la puerta. Ahí está, hecha pedazos como los escombros de un accidente.

Un flashback automático aparece. La primera vez que en una torta de cumpleaños mis tres deseos fueron el mismo: ser flaca, ser flaca, ser flaca. Mi adolescencia tapada, el profesor de gimnasia que me dejaba última en la fila, el bullying de mis compañeros, las fajas , las revistas y los cuerpos del verano, los locales de ropa con vendedoras que me decían ni bien entraba “para vos no hay talle”, el vestido de novia, la malla, la dieta scardale, el índice de masa corporal, Carolina y sus bizcochitos, mis compañeras de Alco Virtual, mi hija pesándose.

Me quedo inmóvil mirando la balanza. Junto los pedazos rotos en una bolsa y la tiro a la basura.