Los trabajadores de la planta IDM San Lorenzo, ubicada sobre la ruta 10, en el acceso norte de la autopista a Puerto General San Martín, realizarán hoy, de 9.30 a 11.30, en la puerta de la planta, una jornada de visibilización debido a “suspensiones ilegales”, que se vienen sucediendo en la empresa. La movida contará con el apoyo del Sindicato de Trabajadores Químicos de San Lorenzo. La situación ya tiene un arrastre de meses, luego de que un contundente informe de la Secretaría de Ambiente de la Nación detectara graves irregularidades ambientales en la planta.

La firma, entonces, comenzó “con una caza de brujas”, contra sus trabajadores, con suspensiones rotativas, lo que derivó negativamente en el sueldo de los trabajadores afectados. En ese contexto, Julio Barroso, Secretario General del Sindicato Químico, señaló que las razones esgrimidas por la empresa “no constituyen fuerza mayor, tal como lo contempla la legislación laboral, por lo que las suspensiones carecerían de sustento legal”.

La de hoy es "una jornada donde los trabajadores vuelven a poner en el escenario público la dramática situación que atraviesan. Será de una forma totalmente pacífica sin bloqueos de ingreso a la planta ni cortes de ruta”, aclararon los trabajadores químicos.