Los transportistas e instituciones vinculadas a discapacidad suspenden todas sus actividades este martes y miércoles, ante la decisión del gobierno nacional de no cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad, recientemente ratificada en el Congreso. En Rosario, la medida alcanza a los 180 transportistas y a 250 instituciones de la ciudad. Distintas organizaciones del sector concentrarán el miércoles por la mañana en el Parque Independencia y desde allí partirán camionetas hacia la plaza San Martín, que será nuevamente la sede del reclamo en la ciudad. Los transportistas remarcan la necesidad “urgente” de actualizar los aranceles que perciben, al mismo tiempo que advierten sobre el cierre de diversas instituciones. “Nosotros lo que exigimos es el cumplimiento de la ley”, sostuvo Pablo Bolego, referente del sector. “Hay 121.000 millones de pesos que están asignados para este tema y no lo ejecutan”, añadió.

Este martes las organizaciones vinculadas a discapacidad inician un “cese involuntario de actividades”, donde suspenderán los servicios por 48 horas. Se trata de una jornada de protesta a nivel nacional, impulsada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En Rosario, tanto la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes), como la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) adherirán a la medida de fuerza, con una movilización hacia la plaza San Martín. El reclamo es concreto: que el gobierno nacional cumpla con la ley aprobada en el Congreso y ejecute los fondos destinados al sector.

“Los servicios se vienen suspendiendo desde algún tiempo, porque hay compañeros que ya no pueden cumplir con todos los días de traslado. Además, ahora hay un colectivo importante de prestadores que han decidido inorgánicamente suspender los servicios durante toda la semana. Nosotros, en sintonía con el Foro Permanente de Discapacidad, vamos a parar martes y miércoles”, explicó Bolego en diálogo con Rosario/12. “Esto lo decidimos luego de lo que pasó el último viernes, un hecho histórico que demuestra el hartazgo de la gente, exigiendo nada más ni nada menos que el gobierno cumpla con la ley de emergencia”, añadió.

La gota que rebalsó el vaso y motorizó la medida de fuerza a nivel nacional ocurrió el viernes pasado, cuando el directorio de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) suspendió de un momento para el otro la reunión a la que habían convocado a los representantes de los prestadores y familiares de personas con discapacidad. Las organizaciones movilizaron por la tarde al edificio de la Agencia, donde manifestaron su enojo por las dilaciones en el cumplimiento de la ley. En el lugar se vivieron momentos de tensión, cuando un grupo de personas decidió ingresar por la fuerza al lugar.

“Nosotros lo que exigimos es el cumplimiento de la ley. Hemos recorrido el camino legislativo, nos reunimos con diputados y senadores a lo largo del año, para lograr sancionar una ley que mejore nuestra situación. Pasó por el Congreso e incluso sorteamos el veto del presidente. Sin embargo, a la hora de la promulgación deciden suspender su ejecución hasta tanto el Congreso no le informe de dónde sacar los recursos. Es un proceso dilatorio que nosotros rechazamos. Hay 121.000 millones de pesos que están asignados para este tema y no lo ejecutan”, cuestionó Bolego.

Para el referente de Atraes, la lógica dilatoria también se observa en los hechos ocurridos frente al Andis la semana pasada: “Nos convocaron a una reunión para trabajar este tema y a las tres horas la suspendieron. Esto provocó el enojo de toda la gente. Dijeron que iban a dar respuestas después de las elecciones. Entraron en una especulación electoral que nosotros rechazamos categóricamente. La gente no puede esperar más. Hay niños que no están recibiendo su medicación. Hay una destrucción del sistema que es inminente”.

En el plano local

En Rosario son 180 transportistas de personas con discapacidad habilitados, que vienen reclamando un aumento en los aranceles de las prestaciones que brindan. A nivel provincial, alrededor de 350. Los números que comparten son elocuentes: cobran 541 pesos el kilómetro realizado, cuando el litro de combustible está en el orden de los 1700 pesos. Según denuncian, la brecha entre esos dos indicadores se fue ampliando desde diciembre de 2023 a la fecha. La preocupación se acentúa con la posible suba del dólar que se prevé después de las elecciones del próximo domingo.

“Después del 26 de octubre para nosotros hay otro país, por eso necesitamos que se cumpla la ley antes, no podemos seguir esperando”, analizó Bolego. “Somos trabajadores que brindamos un servicio que va más allá de lo logístico, cumplimos un rol social, de acompañamiento a las familias. Nos capacitamos para eso y garantizamos que una mamá no tenga que ocuparse de llevar a su hijo con discapacidad en un colectivo, con todo lo que eso puede implicar en algunos casos. Por eso la importancia de sostener estos servicios que empiezan a caerse”, agregó.

Además de los transportistas, hay 294 instituciones vinculadas a discapacidad que cerrarán sus puertas este martes y miércoles en toda la provincia. Desde el sector advierten que algunos establecimientos están llegando al límite de cerrar en forma definitiva o se ven obligados a reducir la mayoría de los servicios que prestan. “Tuvimos reuniones en el Concejo y avanzamos con algunos proyectos que apuntan a lograr exenciones impositivas. Algo de eso también se dio a nivel provincial”, expresó y agregó: “Valoramos el compromiso de distintos sectores en ese sentido, pero todo tiene que ser en el marco de una recomposición arancelaria seria, si no seguimos en un pantano del que no podemos salir”.