A Martín.

1.

La última novela, de David Markson, es una novela como cualquier otra, a la que le falta una historia. E. M. Forster enseñaba que la historia es el aspecto común de toda novela. ¿Qué no daríamos por una buena historia, al modo de las de Sir Walter Scott? Pero Markson se saltea por completo la regla número uno del profesor Forster y, quizá las otras seis también: argumento, fantasía, profecía, forma, ritmo y gente.

¿Es así en verdad? La última novela está llena de gente –generalmente gente muerta: músicos, pintores, escritores–. Una gran necrópolis vista de noche.

2.

Leyendo a Markson he querido escribir mi propia novela sin historia: una novela sobre la noche. “La noche, el terror de los hombres” –dice Pascal Quignard. Pero a mi narrador no lo espanta la noche; noche de la infancia donde se tejen los juegos y los sueños, donde se oyen los cuentos y se multiplican las mudanzas. Errar de noche, sin planes, perderse en la noche, actuar la noche como prolegómeno del gran día de la vida adulta. Y en esa inquietud, un golpe detrás del pecho imprime el ritmo que busca un final que tiene poco que ver con las razones o con el lenguaje.

3.

En vez de escribir según una cadena de causas y efectos, hacer listas nocturnas. Noches pasadas en pueblos remotos, escritores de la noche, libros que hablan de la noche, personajes oscuros, fantasmas.

Ya veo por dónde va esa novela –dirá el lector avezado–: será una colección de citas traídas del insomnio, de la locura, de la amnesia. Situaciones propicias de la noche, tiempo sin tiempo, y, por consiguiente, nada (un libro sobre nada, dijo Mallarmé).

Para un hombre cansado, viejo, solo y arruinado, como Markson, ¿qué otra cosa puede ser una novela sino una larga lista de citas?

4.

También en una noche, la del 15 de junio de 1816, nace en Villa Diodati Frankenstein, con el que Mary Shelley gana el concurso organizado entre amigos sobre historias de fantasmas.

5.

Un libro que desconfía del lenguaje. En la noche advierto que la razón –la ciencia y la tecnología– no alcanzan para describir todo lo que arde en aquella noche primera, en la esencia del ser nocturno. El lenguaje, que antes tranquilizaba, se convierte en silencio.

6.

Mi padre y yo recorremos pueblos perdidos de la provincia de Buenos Aires durante la noche. Recuerdo una encrucijada en caminos rurales, un nombre que no venía en el mapa. ¿Qué lugar buscábamos? El nombre real de ese paraje lo escribiría la memoria si siguiera intacta después de treinta y cinco años. Pero se me ocurre hoy que es otro: “Colonia Vela”, inventado por Osvaldo Soriano. Así, al borde del camino, hemos visto las ruinas de Torito, la avioneta de Cerviño, y más allá, el relumbre de unas vías por donde pasa el tren que llevó a Galván y a Rocha de vuelta, medio muerto.

7.

Durante la noche, suspendemos la muerte.

8.

La novela sobre la noche es una forma de pensar el día y sus angustias, de calmar el deseo con la paciencia que es su distancia. Los movimientos diarios desvelan y desbaratan los planes precisos, los detalles exhaustivos. Se escapan, como los sueños, al llegar el día.

Igual que Penélope, destejiendo en la noche, los textos de la novela se borran con la primera luz de la madrugada.

9.

“Ibant obscuri sola sub nocte per umbram”. Iban oscuros en la noche solitaria a través de la sombra, dice Virgilio en La Eneida.

10.

Viejo, cansado, enfermo, solo y arruinado, Markson me hace compañía: me llena la cabeza de lecturas, de imágenes imposibles.

Hay en ellas un sinnúmero de subtramas para la novela de la noche: Whitman, resignado a su apoplejía, se presenta en la ceremonia de volver a enterrar a Poe, esta vez en un ataúd un poco más digno. Nerval va de café en café arrojando al aire billetes y monedas para que los clientes las recojan. Caravaggio pinta solo con la luna y un espejo sus imágenes tenebrosas.

11.

Viajo otra vez durante la noche. Seiscientos kilómetros junto a mi hijo; la luz se apaga en las orillas del campo y el verde bonaerense se funde con el rosado.

–¿Qué es lo que más te gustó del viaje? –me pregunta mi hijo. Hay una distancia entre nosotros que la noche disimula, treguas calculadas de palabras. Pero el corazón recuerda el ritmo, el mío, el suyo, el que auscultaba durante toda una noche en vela junto a su cama.

–El café de la estación de servicio, a las tres de la mañana –le respondo.

Él es el que conduce ahora: el espejo invierte la antigua figura de la noche de la infancia, (¿Telémaco?).

Ahora es él quien busca a su padre.

12.

Un motivo meramente sintáctico, unas referencias cruzadas. El sentido de la escritura de Markson se revela al final de su larga noche, en el cúmulo arrollador de la biblioteca.

13.

Mi padre, yo; mi hijo, yo. En la encrucijada de la noche, llena de ausencias.

14.

“No debes tener miedo del terror de la noche”, dice la traducción de la Biblia que encargó Jacobo I, según Markson, en Salmos 91:5

15.

El sentido del final se revela en La última novela de Markson. Incluye la duda que expresaba Van Eyck, el pintor neerlandés. Seiscientos años condensados en una expresión que repite: Als ich kan –“eso es todo lo que pude hacer”, o “hice lo mejor que pude”.

Als ich kan, digo yo también sobre el final de mi novela de la noche.

Hice lo mejor que pude.