Mariana Gallego y Maurcio D’Alessandro, abogados de Fabiola Yañez, renunciaron a ser los defensores de la ex primera dama en la disputa judicial con el ex presidente Alberto Fernández. Los letrados representaban a Yañez en causas donde se discuten alimentos y régimen de visitas para Francisco, el hijo que la ex primera dama tuvo con el ex mandatario.

Los abogados tampoco seguirán formando parte de la causa penal que iniciara Fernández contra Yañez por presunto impedimento de contacto con el menor. El vínculo entre Yañez y sus defensores no pasaba por un buen momento, por lo que los letrados también podrían dejar de formar parte de la defensa de la ex primera dama en la causa por violencia de género.

En esa última causa, la Cámara Federal de Casación Penal desestimó a principios de octubre los planteos de la defensa del expresidente Alberto Fernández y confirmó el procesamiento por lesiones y amenazas coactivas.

La Sala II del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, sí aceptó el apartamiento del juez Julián Ercolini solicitado por el exmandatario, sin perjuicio de validar lo actuado por el magistrado.



