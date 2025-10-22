La cantautora santafesina Ana Suñé llega a Plataforma Lavardén junto a su grupo para presentar en vivo su nuevo material discográfico, Para sanar, editado el 1° de marzo de 2025 por el sello independiente Shagrada Medra. El recital será mañana, viernes 24 de octubre, a las 21 en el Gran Salón.

“Estoy feliz de poder llegarme a Rosario con mi grupo completo, algo que no sucede muy a menudo”, contó a Rosario/12. El grupo está integrado por Pancho Torres (dirección musical, arreglos, guitarra, bajo y coros), Elina Goldsack (flauta traversa, piano y coros), Hernán Carnero (batería y coros) y Pilar Ferrando (bajo y coros).

Además, la noche contará con invitados especiales: los artistas rosarinos Myriam Cubelos y Juancho Perone, y los santafesinos Luis Córdoba y Mario Ruiz. “Es un gustazo enorme compartir nuevamente escenario con mi hermana de la vida, Myriam, y con Juancho, dos grandes referentes y gestores culturales de Rosario”, destacó Suñé.

El disco Para sanar reúne canciones compuestas durante los últimos cuatro años. “Es un recorrido que empieza en la pandemia, en ese encierro que tuvimos que atravesar. El título responde a la pregunta que me hice entonces: ¿para qué nos está pasando esto?”, contó el origen de las canciones que se escucharán mañana.

Con arreglos de Pancho Torres, el álbum despliega una variedad de ritmos con raíz latinoamericana y fusiones de rock y jazz. “Me defino como una cantautora de ciudad, con todo lo que eso implica: muchas esquinas, muchas voces, y también el río. Así como en la ciudad se entrecruzan tantos lenguajes, en mi música pasa algo parecido”, expresó.

Entre las canciones, incluso hay un tango. “Esa diversidad tiene que ver con las experiencias urbanas y con la memoria activa”, agregó. Y adelantó que el público también será parte: “Hay al menos dos canciones en las que van a tener que cantar. Hace bien largar la voz, expresarse junto con otros, valorar lo colectivo”.

Sobre el espíritu de la presentación, Suñé señaló: “Queremos llevar un pedacito de nuestra alma a Rosario. Sanar también tiene que ver con eso: con encontrarse, con el mano a mano, con dejar un rato la pantalla y abrazarse”.

“Muchas canciones hablan justamente de eso: de sanar a través del encuentro con el otro, del trabajo de la memoria y del valor de estar juntos.”