Este martes el director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, cuestionó al administrador interino de la NASA, Sean Duffy, luego de que el funcionario estadounidense dijera que podrían prescindir de la empresa del sudafricano en su próxima misión a la Luna.

En X, su propia red social, el multimillonario fue muy crítico del encargado interino de la agencia de exploración espacial norteamericana en la gestión de Donald Trump y afirmó que "¡Sean el idiota está intentando matar a la NASA!" con esta decisión.

Las diferencias comenzaron cuando Duffy dijo en una entrevista con la cadena Fox News que, debido a las demoras de SpaceX en el desarrollo de su megacohete Starship, estaban recibiendo ofertas para la misión lunar Artemis 3 en donde después de más de cinco décadas los astronautas estadounidenses volverían a pisar la Luna.

En dicho reportaje el administrador interino de la NASA consideró a la empresa de Musk como "una empresa increíble", pero lamentó que "el problema es que están rezagados. Han retrasado sus cronogramas y estamos en una carrera con China". El argumento de Duffy se corresponde con que algunos expertos alertaron que Starship no estaría listo para la fecha acordada.

Sin embargo, el millonario sudafricano confrontó las acusaciones contra su empresa y dijo que el cohete en el que trabajan sus empleados "acabará llevando a cabo toda la misión lunar". En ese sentido redobló la apuesta y esgrimió que SpaceX avanza "como un rayo en comparación con el resto de la industria espacial".

Potencias en pugna

La nueva carrera espacial está en marcha. China pronostica una propia misión tripulada a la Luna para el año 2030, por lo que la Casa Blanca entiende que no tiene tiempo que perder. En principio la NASA planificaba que la misión Artemis 3 ocurrirá en 2027, aunque los expertos afirman que no sería posible dado que SpaceX debería resolver difíciles retos técnicos para que el cohete pueda responder correctamente en misiones de esta magnitud.

En caso de que la empresa de Elon Musk no sea la elegida, la NASA podría llegar a un acuerdo con Blue Origin, empresa creada por Jeff Bezos, que se presume que podría finalizar antes el módulo lunar necesario.