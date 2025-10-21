“Queremos poder traspasar los soportes tradicionales”, dicen desde Chocho Films, la productora audiovisual platense que tiene un pie en las artes performáticas y otro en las visuales. Conformada por Doxa Morfa y Trinidad Falco, el 8 de noviembre presentarán “Mucho”, un “ciclo expandido de ficciones” en CITA, la enorme fábrica textil abandonada en el corazón de la ciudad que fue recuperada por una cooperativa.

“Chocho se piensa desde ese híbrido de lenguajes en donde los límites entre la danza, el teatro, la performance, el cine y el arte gráfico se deforman”, explican sus directores. Después de muchos trabajos audiovisuales y varias puestas escénicas con temporadas cortas (como la obra “No es mi despedida”, montada en un club de barrio que, por algunas noches, funcionó como un túnel del tiempo en donde el público platense podía acceder a presenciar algo que bien podría haber sucedido en la famosa discoteca Cemento, allá por los años ochenta), el dúo conformado por Morfa y Falco se planta con nombre propio y propone la primera edición de un ciclo que es “un happening, una obra, una instalación y una fiesta”, todo al mismo tiempo.

En un principio el proyecto surgió de la necesidad de mostrar todo el material audiovisual generado por la productora. Tanto Morfa como Falco coincidieron en que el espacio para dar visibilidad a esos materiales no podía ser, otra vez, Instagram. Una vez tomada esa decisión, el equipo buscó estrategias para imaginar cómo contar lo que querían mostrar, y qué forma debía tomar ese momento de exposición. “Nos dimos cuenta de que si queríamos mostrar esto en Instagram entrábamos otra vez en ese loop de trabajar para trabajar para trabajar. Las redes tardan en instalar algo, ya sea un concepto o un proyecto. Venimos de las escénicas y sentimos la necesidad de encontrarnos cuerpo a cuerpo, de hacer cosas reales”, dice Falco. Por esta razón empezaron a pensar un evento presencial que pudiera alojar proyecciones, y después se les ocurrió que también podía haber performers, lo que aparejó la idea de montar una instalación. “Con todo esto en mente, empezamos a idear un evento multidisciplinar. Va a ser un gran experimento en vivo, con todo sucediendo al mismo tiempo, que hacia el final va a derivar en una pista de baile”, adelantan.

En general, el público suele no entender exactamente qué es lo que produce el equipo. “Eso pasa mucho en nuestras indagaciones escénicas, la gente nos pregunta ‘¿Esto es teatro?’, y a nosotres nos interesa mantenernos en la pregunta, pero no contestarla”, explica Falco. Esquivándole a la definición, “Mucho” surge como una reflexión sobre la hiperproductividad de los cuerpos. “Criticamos la virtualidad, pero también es nuestro medio para sobrevivir y comunicar. Entonces pensamos, ¿de qué manera podemos habitar eso sin terminar alienades, sin cuerpo? Ese ir y venir está presente en todas las personas que estamos construyendo esto; nos interpela y circula todo el tiempo”, reflexiona Morfa.

El colectivo trabaja desde una pulsión que tiene que ver con aferrarse a la nostalgia de lo analógico, a toda esa tecnología que alguna vez fue funcional al sistema y hoy parece obsoleta. Suelen preguntarse qué hacer con esa “chatarra” que queda ahí, suspendida entre el pasado y el desuso. Su obsesión, cuentan, son los televisores de tubo, y todo el trabajo parte de ahí. La instalación está gestionada por Manu Schoijet (iluminador, artista multimedia y trabajador del Teatro Argentino), y se compone como un pasillo de televisores donde se proyectarán diferentes materiales: algunos filmados y producidos por Chocho, otros tomados del archivo y de la propaganda. Una cierta lógica algorítmica guiará el flujo de esos contenidos. Otra de las aristas de lo multimedial será el monitoreo: todo el espacio estará “vigilado” por cámaras de seguridad. La propuesta se apropia así de la idea de “sociedad de control”, y el público podrá ver lo que hacen otras personas en distintos puntos del mismo lugar.

También habrá fragmentos audiovisuales que dialogan con lo que el grupo entiende como “imágenes de resistencia”, ligadas a la naturaleza y al agua, una suerte de respiro para el sistema nervioso. “No todo tiene que ver con el colapso”, aclaran. Todo ese entramado estará en contacto directo con los cuerpos de los performers, estableciendo un vínculo entre lo que sucede en las pantallas y lo que ocurre en vivo, como si los movimientos escénicos pudieran desprenderse de las proyecciones mismas.

En este sentido, tanto Morfa como Falco explican que concibieron a los performers como “trabajadores de la imagen”, personas que no pueden parar de producir sentido. Esa lógica también inunda la narrativa total del proyecto. “Queremos que el espectador tenga la posibilidad de elegir su propia aventura. Que no sienta la presión de tener que mirar una escena, sino que pueda ir y venir con esta lógica instalativa”, explica Morfa. “Tomamos la lógica de la exposición, de las artes visuales, en donde vos vas, hacés tu propio recorrido, observás, te detenés donde querés. No hay un foco que te diga ‘mirá esto’, como suele suceder en las escénicas, que guían al espectador”, añade Falco.

En línea con la búsqueda de trabajar en la hibridación de los géneros, está también el deseo de experimentar con el límite entre la ficción y lo real. “Me interesa que la ficción y lo cotidiano estén sentados en el mismo lugar, ranchando” dice Morfa y estalla en risas. “Que no se note del todo la frontera entre una cosa y la otra”, subraya.



Un espacio para pensar los tiempos de la producción

La elección de CITA como sede para el nuevo ciclo no fue casual. Trinidad y Doxa cuentan que la búsqueda del espacio comenzó con la pregunta sobre cuál era el lugar más propicio para montar este encuentro. Recorrieron distintos centros culturales, bares y otros posibles espacios de la ciudad, conscientes de que cada sitio condiciona la experiencia y el formato. Pero, de pronto, la vieja fábrica (un espacio con el que ya venían “coqueteando” desde el año anterior) empezó a cobrar sentido.

CITA es una fábrica textil abandonada y recuperada por una cooperativa que hoy permanece casi intacta, en un estado de pausa y deterioro a la vez. Ese carácter suspendido, entre el abandono y la resistencia, sedujo al equipo, además del deseo de reivindicar ese lugar como algo común, en consonancia con el espíritu cooperativo que atraviesa su propio proyecto.

Para Doxa, se trata de un espacio caído del sistema, un hueco en el mapa urbano y legal. El área que eligieron no es el tradicional playón donde suelen realizarse ferias y muestras, sino un sector intermedio, repleto de máquinas viejas e inmóviles, “cadáveres del capitalismo”, como los describen.

“Recorrer ese lugar es atravesar la historia material del trabajo”, explican. Al preparar el espacio para alojar tanto a performers e instalaciones como al público, el equipo movió máquinas y objetos, y en ese proceso se encontró con pequeños tesoros de quienes trabajaron en la fábrica: cuadros, fotografías, un equipo de música con un cassette que aún funciona. “Son huellas del tiempo y de las personas que habitaron ese lugar”, dice Trinidad. Esas presencias espectrales, esos rastros del hacer, dialogan directamente con el espíritu del ciclo, que busca pensar qué se deja atrás en esta carrera desenfrenada por la productividad, y qué nuevas formas de permanencia pueden inventarse.

“Si hay algo muy presente en la esencia del ciclo es el deseo de seguir existiendo, de seguir estando. Creemos que el evento en sí, el encontrarnos muchas personas y hacerlo sin un peso de entrada pero hacerlo igual, confiando en ese lugar de encuentro, también es político”, concluyen. Con dirección creativa de Trinidad Falco y Doxa Morfa, la propuesta cuenta con el trabajo performático de Mina Bodini, Catalina Pallanza, Mar Russel y Mel Staudt; la participación de Marta de La Gente; el diseño sonoro y la realización de Gabriel Drah; el diseño lumínico y la instalación multimedial de Manu Schoijet; la musicalización del DJ Andrés Sabat; el diseño gráfico de Justa Franceschini; la producción ejecutiva de Antonela Pallanza y Claudia Cárdenas; y la producción general de Chocho Films.

Las entradas para “Mucho”, capítulo 1, pueden conseguirse a través del Instagram de la productora (@chocho.films) o en puerta en Fábrica Cita el día de la función, que será a las 20 hs el sábado 8 de noviembre.