Por la decisión del gobierno de Javier Milei de persistir en ignorar la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada y ratificada por el Congreso a pesar del veto presidencial, todos los rectores del país vuelven a la Justicia para interponer una acción que obligue al Ejecutivo a cumplir con el mecanismo republicano y aplique la norma que ayer promulgó.

Es que en el Boletín Oficial se publicó ayer el decreto nº 759/2025, con el que el gobierno promulgó la ley nº 27.795, de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. Pero a la vez, comunicó que no la aplicará por el mismo argumento con el que Milei la había vetado: que el Congreso no especifique con qué fondos debe cubrirse la actualización presupuestaria que manda la ley. Dice el decreto que no hará regir la norma hasta que "el Honorable Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que su implementación requiere".

La jugada del Ejecutivo volvió a encrespar la comunidad universitaria de todo el país, que ya demostró el tenor de su reclamo con tres movilizaciones masivas a lo largo del devenir legislativo del proyecto ahora en vigencia. En tanto, ayer comenzó y hoy concluye el paro docente de 48 horas que se lleva a cabo en distintas universidades públicas, entre ellas, la de Rosario, con el mismo propósito: hacer que el gobierno cumpla con el mandato constitucional que le impone el Legislativo, al aplicar la ley que afectaría solo al 0,2% del PBI, mientras el 80 por ciento de los docentes universitarios perciben remuneraciones de entre 600 y 800.000 pesos.

El rector de la UNR, Franco Bartolacci, salió enseguida a expresar el malestar por la persistencia del gobierno libertario en ignorar la ley. "Tenía la responsabilidad de ejecutar la ley tal como fue sancionada por el Congreso de la Nación. Los rectores fuimos muy responsables en este camino. A pesar de una situación muy precaria por la que atravesamos. Logramos una ley muy responsable, que no compromete fiscalmente al Estado y que da una solución al problema salarial y presupuestario que atraviesa el sistema universitario argentino", expuso ayer ante cuanto micrófono se le puso delante.

Por eso a primera hora los miembros del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) activaron la contraofensiva judicial, y quedaron en preparar una acción colectiva a presentar en las próximas horas. Lo definirán entre hoy y el viernes, luego de una reunión plenaria en Buenos Aires.

"Lo que queremos es que se cumpla la ley, ni más ni menos que eso –dijo Bartolacci–. Si no cuál es el sentido del Congreso Nacional, cómo es el funcionamiento de la república en Argentina. Nos preocupa esta decisión del gobierno, parecida con lo que hizo con la ley (de emergencia en) discapacidad, y que lo haga como modus operandi", advirtió el rector.

Bartolacci refutó el argumento del oficialismo en torno al fondeo de la ley y la pretensión del gobierno de que sea el Legislativo el que establezca esa readecuación presupuestaria. "No es cierto que el gobierno nacional no pueda redefinir partidas para cumplir con lo que la ley dispone. Estamos en el segundo año con presupuesto reconducido, no sola las universidades sino el país", cargó la autoridad universitaria al aire de LT8.

"Cómo se explica –añadió– que se hayan aumentado un mil porciento los fondos destinados a los servicios de inteligencia. Hay atribuciones y competencias del Poder Ejecutivo Nacional para redistribuir partidas y cumplir con los objetivos y se han distribuido de manera discrecional por decisión del Gobierno. No es cierto que no hay recursos para atender lo que establece la ley, ni que no hay posibilidades en las atribuciones del Ejecutivo con eso que la ley dispone. Lo que no hay es voluntad", enfatizó Bartolacci.

Por otra parte, el secretario general de Coad, Federico Gayoso, justificó la medida de fuerza votada por el 78% de la docencia en la UNR. "Exigimos que Milei cumpla la ley que llevó un derrotero de dos años, desde abajo, y que fue un triunfo colectivo de todo el país", dijo. Y sumó: "Es un gobierno que no cumple con la ley, como la de discapacidad, como con la deuda que tomó sin que pase por el Congreso, que ejércitos de Estados Unidos vengan a hacer maniobras en nuestro país sin que pase tampoco por el Congreso. Al promulgarla pero no darle partidas específicas, la convierte en letra muerta". Con eso concluyó en que en el comicio legislativo del domingo "hay que darle un mensaje en las urnas al gobierno nacional, pero sin abandonar la calle".