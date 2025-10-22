Acindar, la reconocida siderúrgica ubicada en Villa Constitución, anunció la paralización de su acería entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre. La medida, que impactará a unos 200 trabajadores, fue confirmada por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) local. La decisión afectará gravemente los sectores más productivos de la planta, y podría extender la inactividad a otras áreas de la fábrica. La paralización de la planta, donde se produce el acero líquido que abastece a otras líneas de producción, afectará directamente el funcionamiento general de la planta. Fuentes sindicales explicaron que "sin el suministro de acero, no se pueden mantener activos los trenes laminadores 1 y 3, ni otras áreas dependientes del flujo de producción"