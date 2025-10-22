Acindar, la reconocida siderúrgica ubicada en Villa Constitución, anunció la paralización de su acería entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre. La medida, que impactará a unos 200 trabajadores, fue confirmada por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) local. La decisión afectará gravemente los sectores más productivos de la planta, y podría extender la inactividad a otras áreas de la fábrica. La paralización de la planta, donde se produce el acero líquido que abastece a otras líneas de producción, afectará directamente el funcionamiento general de la planta. Fuentes sindicales explicaron que "sin el suministro de acero, no se pueden mantener activos los trenes laminadores 1 y 3, ni otras áreas dependientes del flujo de producción".
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.