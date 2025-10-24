Tres sentidos simbólicos coinciden y se superponen en la figura de la araña: la capacidad creadora, la agresividad y la centralidad. Artesana del velo de las ilusiones y de la inversión continua que construye equilibrio, es, como la luna, tejedora de transformaciones y destinos. ¿Cuál es su inocencia y su malicia en el relato bestial que la nombra a veces como mascota y otras como la enemiga más peligrosa?

Es el animal perfecto para quien tuvo una tarántula (una rosa chilena o una pata roja mexicana) como amiga y amuleto, y la manifestación real más tenebrosa para quien su presencia alza sobre sí un abismo. Decir arañas es rendirse ante escenas de miedo y de seducción, lo saben Ron Weasley, los puigianos Valentín y Molina, Pennywise, Louise Bourgeois, la música que compone la vibración de sus hilos enlazados en vértice del aire, Peter Parker, Mary Howitt, Las Hilanderas de Velázquez y tantxs otrxs. Pero decir arañas en el mundo de la aracnología es decir Tamara Mkheidze, la hija de un profesor de ruso y de una ama de casa que nació en Kutaisi, en la región oeste de Georgia y que dedicó su vida a observarlas.

Tamara estudió zoología en la Universidad de Estatal de Tiflis y fue después de presentar su tesis: Estudios sobre material de la fauna arácnida extendida en Georgia que viajó a Perm, en la cordillera de los Urales para aprender el ABC del trabajo aracnológico. Hacía más de cien años que se estudiaban las arañas de la región (Ludwig Koch, entomólogo alemán, 1866) pero no había mujeres detrás de aquellas investigaciones.

Una revelación sobre el hábitat, la biodiversidad, razones ecológicas y de fauna de su desarrollo, y también sobre la vida de los opiliones (arañas patonas que no son venenosas). Publicó más de treinta artículos y fue quien clasificó y describió treinta y seis especies de arañas y siete especies de opiliones. Un trabajo en soledad, una recolección minuciosa y recluida que los años convirtieron en reconocimiento cuando les pusieron su nombre a dos arañitas: una se llama Harpactea mcheidzeae Dunin, de inofensivo veneno pero dolorosa picadura (en 1992) y la otra Gnaphosa mcheidzeae Mikhailov, una araña del género de las araneomorfas (arañas que tienen los quelíveros -piezas bucales- en diagonal, cruzándose entre sí en el extremo), en 1998.

Cuando Tamara se jubiló publicó Arañas de Georgia: Sistemática, Ecología, Zoogeografía, una investigación que había escrito en la década de 1970 y que nunca había sido editada. Gran parte de su colección personal está perdida o tal vez forma parte de los atributos académicos de algún aracnólogo. Las arañas de Tamara que se salvaron forman parte del Museo Estatal de Tiflis y fueron conservadas por otra aracnóloga georgiana, Vera Pkhakadze, con quien Tamara trabajó los últimos años.