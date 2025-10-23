Realmente Irreal es el nombre del espectáculo de narración oral y teatro creada Cruz Andes producciones, una compañía conformada por colombianos/as residentes en Argentina. Una obra que fusiona la narración oral con el teatro y la ficción con la realidad. Su puesta en escena hace equilibrio sobre la delgada línea entre los dos lenguajes y entre las dos “dimensiones”. Con dirección de Daniel Hernández, las narraciones de Sebastián Fernández y la actuación de Nathaly Cruz, la obra se pondrá en escena mañana viernes 24 de octubre, a las 21, en Teatro Caras y Caretas (Corrientes 1518).

La puesta es representante de la Diáspora teatral colombiana en Argentina del Plan Nacional de Teatro del Ministerio de Cultura de Colombia, 2025, con dramaturgia producto de la crónica, del relato urbano y la memoria colectiva. Cuatro noticias que parecen ficción, son hilvanadas por una actriz que logra dejar en la mente del espectador rastros similares a los que quedan después de un sueño. Un narrador oral toma los retazos oníricos que han quedado en la retina de los asistentes y les da la puntada final. De esta manera el espectador es testigo de lo sucedido al completar la historia. Al final siempre queda la duda si lo que acaba de ver sucedió en realidad o es producto de la fantasía.

En escena, en el ocaso de su vida, una periodista recuerda las noticias más descabelladas que tuvo que compartir durante su carrera. Un contador de historias la escucha y las cuenta como si él las hubiese vivido. Cuatro historias ambientadas en distintos rincones de América Latina que toman vida en el escenario. Anticipadas en el teléfono 1123060982 o en el teatro.