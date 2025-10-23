Clínica. El 08/11, de 8:30 a 13, se llevará a cabo la Jornada Anual de ERINDA (Espacio Rosarino de Investigación sobre el Niño en el Discurso Analítico), Huérfanos del Otro, presas de lo real: ¿qué nos dice la clínica? Se presentarán trabajos clínicos y habrá una intervención cultural. Informes e inscripción 3416689306. En Sarmiento 1223/25, Rosario. Instagram ERINDA en EOL Sección Rosario.

Transferencia. En el Colegio Estudios Analíticos intervendrá Julieta Morandi a propósito del tema Actualidad de la transferencia. Presencial y virtual. Sábado 25/10 a las 10. [email protected].

Transmisión. Tejer afuera – como lugar de transmisión. Construcción colectiva de un lienzo de gran tamaño como las arpilleras chilenas junto a Karin Berlien (Valparaíso, Chile). Viernes 31/10 a las 16, y sábado 1/11 a las 10. En Roca y el río.

Causa. Segunda Noche de la Orientación Lacaniana “La causa analítica”. Presentan: Irene Kuperwajs, Ludmila Malischevski, Gaston Cottino. Coordina: Paula Szabo. Modalidad: Híbrida. Hoy, a las 20. En EOL.

Mediodicho. Presentación la revista Mediodicho 51 “Repetir, repetir, repetir…”. Participan Roxana Chiatti, Sofía Sartori, Ana Paula Tumas. Coordina: Josefina Elías. En Biblioteca Córdoba, 27 de abril 375, en la ciudad de Córdoba. Modalidad presencial.