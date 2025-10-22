El Ministerio de Sanidad de Gaza informó este miércoles la recepción de otros 30 cuerpos de palestinos retenidos por el ejército israelí, y denunció que varios de ellos presentaban signos de maltrato, esposas y vendajes. Con esta entrega, el número total de cadáveres palestinos devueltos desde la entrada en vigor del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, asciende a 195, de los cuales sólo 57 fueron identificados.

Los restos fueron entregados por mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja en el marco del acuerdo alcanzado entre Israel y Hamas para aplicar la primera fase del plan propuesto por Estados Unidos. Según el Ministerio de Sanidad, algunos cuerpos presentan “palizas, quemaduras y estrangulamientos”, mientras que otros estaban “atados o con los ojos cubiertos”.

La oficina de prensa gazatí denunció “violaciones atroces” de los derechos humanos y “ejecuciones sumarias” cometidas por las fuerzas israelíes, al afirmar que varios cuerpos muestran impactos de bala a corta distancia y marcas de haber sido pisoteados o aplastados por tanques. Hasta ahora, Israel no respondió a esas acusaciones.

El acuerdo vigente entre ambas partes contempla el alto el fuego en la Franja, la devolución de los cuerpos retenidos y la liberación de prisioneros. Hamas devolvió a Israel 15 de los 28 cadáveres de rehenes y liberó a 20 cautivos con vida, mientras que el Gobierno israelí excarceló a unos 2.000 presos palestinos y restituyó unos 195 cuerpos desde comienzos de mes, a razón de 15 cuerpos de palestino por cada resto israelí recuperado.

Cinco días después de su entrega, 54 de esos cadáveres, cuya identidad no pudo verificarse por el estado de descomposición, fueron enterrados en una fosa común en Deir al Balah, en el centro del enclave, en una ceremonia supervisada por autoridades locales y representantes de la Cruz Roja.