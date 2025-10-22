El espacio Ciudadanos Unidos, que lidera Martín Lousteau, hizo ayer el cierre de campaña en La Boca con críticas a la crueldad de Milei y al fracaso del plan económico. El senador y candidato a diputado estuvo acompañado de Graciela Ocaña, que encabeza la boleta para el Senado.

"Tenemos un presidente que mira todos los días el valor de los bonos, tenemos un presidente que seguro siguió muy de cerca el valor de su criptomoneda, que se debe haber interesado mucho en el valor que tenía puesto el contrato de Espert con Fred Machado y que seguro también conoce muy de cerca el valor del 3% para su hermana", dijo Lousteau luego de la proyección de un video.

Además, el senador denunció la falta de planificación del gobierno de La Libertad Avanza y cuestionó la visión económica oficial: "El presidente cree que el Estado es lo peor y que hay que destruirlo, pero a la hora de la verdad recurre al Estado de Estados Unidos. Dice que vamos a ser una superpotencia en 20 años, pero su actuación allí fue la de una república bananera, y nosotros no somos eso. Milei fue a buscar un rescate para los argentinos, no para su gobierno, y ¿Qué beneficio real tendrán los ciudadanos con eso? Es un rescate de último momento porque tienen problemas para pagar la deuda, y no es la primera vez que pasa: lo vivimos antes con Macri y Caputo".

Por su parte, Ocaña remarcó la protección de los adultos mayores y la salud pública: "Queremos garantizar la cobertura de medicamentos para jubilados y agravar las penas por delitos contra personas mayores. Hay recursos para hospitales como el Garrahan, pero lo que falta es vergüenza del gobierno: mientras se destinan fondos a campañas electorales, los niños y profesionales de la salud quedan desprotegidos. Además, el financiamiento del narcotráfico en la política es un problema grave que no podemos permitir".

En el acto también estuvieron Martín Ocampo y la expresidenta de la Federación Universitaria Argentina Piera Fernández, que integran las listas del espaciola joven pidió un acuerdo nacional educativo y un plan nacional de salud mental, explicando que la escuela debe volver a formar, reducir el ausentismo, garantizar condiciones libres de violencia y mejorar la infraestructura escolar. “No podemos mirar para otro lado: hay otra manera de resolver los problemas y vamos a construir un futuro distinto para nuestros jóvenes”, dijo.

Mientras que el presidente de la UCR Capital, Martín Ocampo, subrayó que la inseguridad limita la libertad de los ciudadanos y propuso la creación de una ciberpolicía especializada, "enfocada en prevención y no solo en la persecución de delitos, para proteger a los argentinos de la creciente amenaza del ciberdelito".