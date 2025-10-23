Este miércoles por la tarde, frente a la embajada de EEUU y para denunciar el nuevo pacto de coloniaje, se realizó el cierre de campaña del Frente de Izquierda Unidad, donde hablaron Cele Fierro, Myriam Bregman, Ana Paredes Landman, Nicolás del Caño, Romina del Pla y otros candidatos del FIT-U. Y estuvieron presentes Alejandro Bodart, Vilma Ripoll, Ingrid Urrutia y demás referentes de este espacio.

Desde el acto la candidata a diputada nacional por el MST en el FIT-U Cele Fierro, dijo: “Al gobierno de Milei no se lo aguanta más y la situación económica y social está cada vez peor. Ahora directamente deciden todo desde EEUU y este gobierno felpudo solo obedece sin que se solucione ninguna crisis, vamos a más problemas y endeudamiento externo que querrán que otra vez lo pague el pueblo. Por eso el domingo hay que votar contra Milei, pero sin apoyar tampoco a otros partidos que ya gobernaron, fracasaron o en el Parlamento son cómplices del ajuste y del oficialismo. Hay que votar pensando que se eligen diputados y hay que elegir al Frente de Izquierda, que es la única fuerza que nunca se da vuelta, ni pacta ni vota nada de este gobierno. Hay que elegir diputadas y diputados que sean útiles para seguir enfrentando su ajuste y motosierra. Porque al otro día de las elecciones hay que seguir la lucha para terminar con este proyecto y régimen autoritario, represivo, de ajuste y pérdida de soberanía, que gestionan estos coimeros y estafadores impresentables. Y hay que fortalecer en todo el país una fuerza política que se juegue a ponerle un fuerte impuesto permanente a los que más tienen, a romper con el FMI y no pagar la deuda externa ilegal, a nacionalizar la banca y el comercio exterior y a poner todos nuestros recursos al servicio de las necesidades de las mayorías trabajadoras y la juventud”.