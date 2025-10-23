Uno de los integrantes argentinos de la banda de motoqueros de origen estadounidense Hells Angels, acusado de participar de la emboscada al grupo Tehuelches en La Plata que dejó al menos tres personas heridas, se presentó ante la justicia este miércoles y quedó imputado como presunto coautor de abuso de armas y lesiones leves.

Se trata de un mecánico oriundo de Entre Ríos, que se presentó ante el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta con uno de los vehículos presuntamente implicados en el ataque, un Ford Fairlane de colección.

Según la investigación, el sábado pasado, durante el encuentro mundial de los Hells Angels en La Plata, una caravana del grupo Tehuelches fue emboscada en la esquina de 44 y 26 por miembros argentinos de la banda estadounidense, que circulaban en una camioneta Ford Econoline, una Toyota Hilux y un Ford Fairlane.

El enfrentamiento entre bandas, que terminó a los tiros y con la intervención de la Policía Bonaerense, dejó al menos tres heridos, seis detenidos, y dos armas y 11 motos incautadas.

Las camionetas del ataque fueron encontradas por la Bonaerense horas después cuando abandonaban una quinta. Sin embargo, el destino final del Fairlane era desconocido, hasta este miércoles que su conductor se presentó ante la justicia.

Los Hells Angels son una de las cuatro bandas de motociclistas más grandes de Estados Unidos. Nacieron en California a fines de 1940 y llegaron a distintos países de Europa, Asia y América Latina, donde se involucraron en diversas situaciones delictivas.

Actualmente, se cree que tiene cerca de ocho mil miembros en todo el mundo. Puntualmente, en Argentina, tienen 10 sedes, según Marcelo Mazza, presidente del club fundador de Buenos Aires que funciona desde hace 26 años