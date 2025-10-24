Central vuelve a Junín para cumplir parte de sus sueños. El canaya juega esta tarde el segundo tiempo pendiente con Sarmiento de la 7 fecha, en un partido que no tiene goles, y que de ganar quedará en las puertas de asegurar el primer puesto de la tabla a anual, en consecuencia jugará la Copa Libertadores 2026 y definirá el título de la Supercopa Internacional. Ariel Holan recupera a Jorge Broun en el arco y se inclina por la vuelta de Gaspar Duarte al mediocampo para armar una propuesta más ofensiva.

Si Central le gana hoy a Sarmiento, el lunes quedará clasificado a la Libertadores del próximo año y a la Supercopa Internacional (la juegan el líder de la tabla anual con el ganador de la final que disputarán Platense, campeón del Apertura, con el campeón del Clausura) si Boca no derrota en su partido postergado a Barracas Central. Caso contrario deberá esperar a las próximas fechas, aunque tiene una diferencia consolidada con los xeneizes de 9 puntos, y 7 con River, el escolta.

Para esta tarde Holan hace cambios respecto a la formación que viene de vencer a Platense. Luego de una lesión muscular menor vuelve Broun al arco en lugar de Axel Werner. Y en el mediocampo el entrenador apuesta por una composición más ofensiva con la vuelta de Duarte a la posición de Enzo Giménez. Pero el paraguayo no sale del equipo. Reemplazará en el lateral derecho de la defensa a Emanuel Coronel, quien es el apuntado para dejar el once principal en el Eva Perón.

Sarmiento, por su parte, tiene hoy la posibilidad de ingresar a zona de clasificacion a los octavos de final en el Grupo B, aunque para eso deberá, al menos, sumar un punto ante los canayas para así superar a Atlético Tucumán, octavo en la zona. Pero su pelea mayor es en la permanencia, principalmente en el promedio, donde solo supera a San Martín de San Juan y Aldosivi. En la tabla anual, a su vez, está a seis puntos de ventaja de Aldosivi, que hoy está perdiendo la categoría. En los dos frentes corre riesgo de descenso el equipo de Facundo Sava.

El partido se juega desde las 16 y lo va a dirigir Andrés Merlos. Se disputará un primer tiempo de 23 minutos y un segundo tiempo de 22 minutos. Lo televisará TNT Sports. Angel Di María y Alejo Veliz acumulan 4 amarillas y de ser amonestados hoy se perderán por suspensión el partido con Instituto.

Sarmiento: Acosta; Vigo, Orihuela, Insaurralde, Godoy; Contrea, Villalba, García, Arismendi; Pratto, Morales. DT: Facundo Sava.

Central: Broun; Giménez, Mallo, Komar, Sández; Duarte, Ibarra, Malcorra, Di María, Campaz; Veliz. DT: Ariel Holan.

Arbitro: Andrés Merlos

Cancha: Eva Perón

Hora: 16

TV: TNT Sports