El frente político Provincias Unidas realizó su acto de cierre en el salón Bioceres Arena de Rosario, de cara a las elecciones legislativas nacionales de este domingo. El evento fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y la candidata a diputada nacional Gisela Scaglia, quienes oficiaron como principales oradores. El eje central del mensaje fue posicionar a Santa Fe y al bloque como la alternativa para impulsar un modelo productivo y federal en el país.

Al subir al escenario, Gisela Scaglia fue sorprendida con una torta por su cumpleaños,que fue el miércoles, y enseguida comenzó su discurso donde enfatizó el rol de la provincia en el futuro del país.

La vicegobernadora afirmó que "Santa Fe va a ser la punta de lanza de la Argentina que viene". Subrayó el compromiso con la inversión pública, mencionando la construcción del "hospital regional más grande de la república" y la garantía de 185 días de clases para este año.

La candidata también hizo referencia a la política de seguridad: recordó que cuando "Rosario sangraba", el gobierno provincial asumió el compromiso de la paz "dejando atrás un modelo garantista". Scaglia sostuvo que en esta elección "nos jugamos el futuro de nuestra provincia y de la república".

Tras enumerar a los distintos espacios que componen el oficialismo santafesino, el gobernador Maximiliano Pullaro subió el tono en su discurso, apuntando directamente al gobierno nacional.

Pullaro afirmó que Provincias Unidas será "el frente político que va a poner el próximo presidente de la república". Llamó "caraduras" a quienes integran el oficialismo nacional y los instó a que "empiecen a gestionar, a trabajar, arreglen las rutas, trabajen por el campo y la industria".

El gobernador criticó también al "populismo corrupto del kirchnerismo", negando que este represente al peronismo, e hizo un llamado a que los peronistas "van a votar a Provincias Unidas".

El objetivo del frente es defender al "interior productivo" de la República Argentina, aseguró Pullaro, cerrando con un pedido a "defender en el Congreso a la provincia de Santa Fe y a Rosario".

Provincias Unidas es un espacio conformado por varios gobernadores, incluyendo a Pullaro, Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Según sus referentes, el frente busca centrar el debate en el interior productivo y construir un proyecto federal que priorice la obra pública, la energía, la minería y el agro como motores económicos. Pullaro concluyó que desde Santa Fe buscarán demostrar este domingo que pondrán "la lápida de la grieta".

En el tramo final de la campaña, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y su vice, Gisela Scaglia, protagonizaron un raid mediático en el que se enfocaron en profundizar un mensaje: Provincias Unidas, el espacio que integran otros cinco gobernadores, “pretende construir poder para gobernar la Argentina en 2027”. Para lograrlo, deberán sortear el escenario de polarización que se pronostica para el próximo 26.

Para el día después de la elección, Pullaro analizó las medidas que debería tomar la gestión de La Libertad Avanza, los posibles cambios de Gabinete y el desafío de representar un espacio anti-extremos con un bloque propio en el Congreso. “Nadie va a tener un cheque en blanco”, advirtió el gobernador,