Habitación 3 propone tres variaciones como sucesiones temporales y consecuentes. Son historias breves, situadas en tiempos diversos y desde géneros distintos, reunidas desde el mismo espacio de una habitación. Con dramaturgia y dirección general de Sofía Di Palma, y las actuaciones de Eva Ricart, German Lucatti, Ariana Favaretto, Camila Hidalgo Solís y la propia Di Palma, Habitación 3 conoce hoy a las 21 su última función en Teatro de La Manzana (San Juan 1950). “Es algo nuevo lo que estamos haciendo, porque si bien el teatro breve ya funciona desde hace muchísimo, en todo el mundo y en Rosario, pensar en la coordinación y dirección general de tres obras cortas, hace que sea algo innovador”, comenta Sofía Di Palma a Rosario/12.

Las tres obras que congrega Habitación 3 son Apocalipsis -Eva Ricart y German Lucatti-, en donde, desde la ciencia ficción, el protagonista enfrenta la posibilidad de trasladarse a una dimensión eterna y sin tiempo; Alto viaje amiga -Ariana Favaretto y Camila Hidalgo Solís-, situada en el presente, a través del encuentro de dos amigas de distintas clases sociales; y Te escucho un poco lejos, donde Sofía Di Palma recrea La voz humana de Jean Cocteau, con un lenguaje poético y simbólico, a partir de la dirección de Sandra Majic. “Cada obra dura entre 15 y 20 minutos, pero suceden de manera continuada, sin interrupciones”, aclara Di Palma.

-La relación temporal entre las obras es muy atractiva, comienza en el futuro y termina en el pasado.

-Dentro de las posibilidades del teatro, la idea fue tratar de romper con la temporalidad. En lugar de arrancar en los años 30, con Te escucho un poco lejos, elegí como inicio un futuro apocalíptico, de ciencia ficción; luego lo contemporáneo; y finalmente, los años 30. Y en el medio, entre obra y obra, hay un cruce de personajes, si bien no llega a armarse una obra en estos cruces. Simplemente, lo que hacemos es desarmar y armar el nuevo escenario, cambiando cosas mínimas, con un efecto de luces y desde la técnica, a cargo de Agustín Rosso. Pero en este cruce de personajes también se rompe la temporalidad. O sea, entra el personaje de ciencia ficción con un teléfono antiguo, lo pone en una mesa, y pasan ciertas cosas. Como directora, lo que quería era darle al público la posibilidad de que empiece a romper con el tiempo, de que estamos viendo una obra o tres obras juntas, o tres escenas, o presente, futuro y pasado, pero todo en una misma habitación. La habitación siempre está igual, solo se hacen ciertos movimientos minimalistas, que hacen que vos estés en otra sintonía con cada obra.

-La ciencia ficción tal vez haya sido un problema.

-Sí, fue un desafío, porque cuando escribí la obra, la pensaba un poco en formato cine, pero yo hago teatro, así que me empecé a encontrar con un montón de imposibilidades, porque el teatro es físico, lo hacemos con nuestro cuerpo; pero lo fuimos resolviendo con el elenco de forma práctica, con cuestiones de vestuario, la técnica de luces y el sonido. Eso ayudó muchísimo a la hora de ambientar un futuro apocalíptico. Con la obra de época fue un poco más sencillo, porque el vestuario, el peinado, el estudio de modismos a la hora de expresarme, ya permiten toda una situación de época. Pero es muy loco, porque la obra futurista, si la ves sin escuchar, prestando atención solo a las imágenes, está muy acelerada, es rápida porque, justamente, el mundo material está desapareciendo, y el personaje tiene que tomar la decisión de trasladarse a otra dimensión, antes de que se termine el tiempo; mientras, las cosas se están yendo de la escena, la mesa, la silla, el cuadro, todo. La obra está acelerada, y la antítesis la ofrece Te escucho un poco lejos, porque transcurre en los años ‘30 y tiene una imagen mucho más tranquila y calma, y eso también tiene que ver con las temporalidades relacionadas con un futuro, un pasado y un presente.

-Y reaparece tu vínculo con Jean Cocteau.

-Soy una fan de Cocteau y de La voz humana, que se hizo en miles de adaptaciones y versiones en teatro y en cine. Al personaje de esta mujer lo reescribí y lo hice en 2023, luego en 2024, y ahora, ya es la tercera versión. Primero empezó siendo una obra larga, después le cambié el título y la volví una versión actual, medio Almodóvar, guiándome un poco por su cortometraje; y ahora esta versión de época, con la dirección de Sandra Majic. Es un personaje al que seguiré trabajando y haciendo.

-Alto viaje amiga es también una reescritura, ¿no?

-Así es, Alto viaje amiga la había estrenado el año pasado; la única obra nueva es Apocalipsis. Al querer estrenar Apocalipsis, se me ocurrió poner en marcha y en funcionamiento mis otras dos obras, y armar así un ciclo de teatro para ver también qué pasaba con la dirección general, y empezar a jugar un poco. Tenemos que hacer que la gente quiera venir a ver obras de teatro; como artistas, ésa es un poco nuestra función: hacer lo que queremos y amamos, y trasladarle este amor al espectador.